«Они стали взаимодействовать с пчеловодами. В этом году обзвонили всех. Предупредили, где планируется протравка. А малые аграрии, те, которые бок о бок живут со своими соседями-пасечниками, не посчитали нужным предупредить. В результате, пчелы — а это естественный опылитель, погибли», — говорит Алексей Лебедев.