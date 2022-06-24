По словам эколога, на севере Ростовской области, в частности, в Кашарском и Чертковском районе, малые землепользователи во время протравки полей гербицидами, погубили у пчеловодов пчел.
«Мне сегодня звонили селяне, жаловались. Рассказали, что один пожилой мужчина вообще сидит и плачет. Из-за протравки полей он потерял 30 семей пчел. А у него небольшая пасека, за счет которой и живет сельский труженик», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог отмечает, что накануне протравки полей гербицидами, землепользователи обязаны предупреждать пчеловодов для того, чтобы они убрали пчел с опасной территории.
После прошлогодней публикации о гибели пчел в RostovGazeta, крупные земледельцы ответственно подошли к этому вопросу.
«Они стали взаимодействовать с пчеловодами. В этом году обзвонили всех. Предупредили, где планируется протравка. А малые аграрии, те, которые бок о бок живут со своими соседями-пасечниками, не посчитали нужным предупредить. В результате, пчелы — а это естественный опылитель, погибли», — говорит Алексей Лебедев.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что многие семьи в сельской местности, потерявшие пчел, живут исключительно за счет продукции пчеловодства.