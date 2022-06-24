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На севере Ростовской области зафиксировали массовую гибель пчел

24 июня 12:31
Фото: https://pxhere.com/
Пчелы на севере Ростовской области погибли из-за того, что малые предприниматели не предупредили пчеловодов о планируемой протравке полей гербицидами, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

По словам эколога, на севере Ростовской области, в частности, в Кашарском и Чертковском районе, малые землепользователи во время протравки полей гербицидами, погубили у пчеловодов пчел.

«Мне сегодня звонили селяне, жаловались. Рассказали, что один пожилой мужчина вообще сидит и плачет. Из-за протравки полей он потерял 30 семей пчел. А у него небольшая пасека, за счет которой и живет сельский труженик», — отмечает Алексей Лебедев.

Эколог отмечает, что накануне протравки полей гербицидами, землепользователи обязаны предупреждать пчеловодов для того, чтобы они убрали пчел с опасной территории.

После прошлогодней публикации о гибели пчел в RostovGazeta, крупные земледельцы ответственно подошли к этому вопросу.

«Они стали взаимодействовать с пчеловодами. В этом году обзвонили всех. Предупредили, где планируется протравка. А малые аграрии, те, которые бок о бок живут со своими соседями-пасечниками, не посчитали нужным предупредить. В результате, пчелы — а это естественный опылитель, погибли», — говорит Алексей Лебедев.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что многие семьи в сельской местности, потерявшие пчел, живут исключительно за счет продукции пчеловодства.

Ранее RostovGazeta выясняла, как пестициды стали причиной войны между фермерами и пчеловодами.

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