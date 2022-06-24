Незаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике

Ростовские сотрудники правопорядка пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности. В полицию поступило обращение жителей города о том, что некие граждане незаконно стали требовать деньги с автомобилистов за возможность припарковаться у рынка. За 100 рублей в час ушлые бизнесмены обещали предоставить парковочное место и обеспечить охрану на стоянке.