rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Незаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике

24 июня 10:57
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность граждан, которые вымогали деньги у автомобилистов за парковку у рынка в районе Темерника, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ростовские сотрудники правопорядка пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности. В полицию поступило обращение жителей города о том, что некие граждане незаконно стали требовать деньги с автомобилистов за возможность припарковаться у рынка. За 100 рублей в час ушлые бизнесмены обещали предоставить парковочное место и обеспечить охрану на стоянке.

Всего за час предприниматели успели собрать с водителей порядка 10 тысяч рублей, когда их задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств. Всего мошенники обманули около сотни автомобилистов.

Мужчин привлекли к административной ответственности.

Ранее в Ростовской области пенсионер стал жертвой лже-брокеров.

Материалы по теме
Житель Новочеркасска остался без 1,6 миллиона рублей после разговора с мошенникомПенсионерка в Таганроге отдала мошеннику все отложенные на похороны деньгиЖелающего заработать пенсионера из Ростовской области мошенники «обули» на 2 миллиона
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00