Незаконную платную парковку разогнали в Ростове возле рынка на Темернике

Ростовские сотрудники правопорядка пресекли факт незаконной предпринимательской деятельности. В полицию поступило обращение жителей города о том, что некие граждане незаконно стали требовать деньги с автомобилистов за возможность припарковаться у рынка. За 100 рублей в час ушлые бизнесмены обещали предоставить парковочное место и обеспечить охрану на стоянке.
Всего за час предприниматели успели собрать с водителей порядка 10 тысяч рублей, когда их задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств. Всего мошенники обманули около сотни автомобилистов.
Мужчин привлекли к административной ответственности.