При помощи рогатки пытались в Ростове закинуть наркотики в колонию

23 июня двое молодых мужчин планировали перебросить запрещенные вещества в ростовскую колонию с помощью рогатки. Однако их действия были предотвращены оперативными сотрудниками ФСИН. У задержанных при себе был найден сверток с сильнодействующими психотропными препаратами и рогатка.
Сейчас с мужчинами работают сотрудники правопорядка. Им грозит штраф либо ограничение свободы сроком до двух лет.
Ранее в Ростовской области школьника задержали за сбыт крупной партии наркотиков. Заведено уголовное дело.