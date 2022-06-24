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При помощи рогатки пытались в Ростове закинуть наркотики в колонию

24 июня 13:35
Фото: pxhere.com
В колонию Ростова двое мужчин пытались закинуть наркотические средства с помощью рогатки. О неудавшейся попытки докладывает ГУФСИН России по Ростовской области.

23 июня двое молодых мужчин планировали перебросить запрещенные вещества в ростовскую колонию с помощью рогатки. Однако их действия были предотвращены оперативными сотрудниками ФСИН. У задержанных при себе был найден сверток с сильнодействующими психотропными препаратами и рогатка.

Сейчас с мужчинами работают сотрудники правопорядка. Им грозит штраф либо ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее в Ростовской области школьника задержали за сбыт крупной партии наркотиков. Заведено уголовное дело.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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