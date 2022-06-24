При помощи рогатки пытались в Ростове закинуть наркотики в колонию

23 июня двое молодых мужчин планировали перебросить запрещенные вещества в ростовскую колонию с помощью рогатки. Однако их действия были предотвращены оперативными сотрудниками ФСИН. У задержанных при себе был найден сверток с сильнодействующими психотропными препаратами и рогатка.