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Рыбальченко: Развитие Приморского края и всего ДФО — интерес всей России

24 июня 10:48
Фото: piqsels.com
Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко отметил, что в развитии Приморского края и Дальневосточного федерального округа заинтересована вся страна.

Такое заявление он сделал на пленарном заседании VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики.

По сообщению издания vostokmedia.com, Рыбальченко считает ДФО витриной лучших демографических решений, чему есть доказательства. Об этом он сообщил на пленарном заседании конференции. По его словам, есть прекрасный опыт поддержки рождаемости в Республике Саха (Якутия), снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни. Также Рыбальченко рассказал, что целью Якутии является увеличение количества населения свыше одного миллиона человек.

Он отметил, что в конференции участвуют не только регионы Дальнего Востока, но также представители пятнадцати субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что развитие Дальневосточного федерального округа интересно всей России.

Конференция проводится в офлайн- и онлайн-форматах. В мероприятии очно принимает участие 400 человек, а к онлайн-трансляциям подключилось более тысячи человек. В ходе мероприятия запланировано подведение результатов реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и нацпроекта «Демография».

Помимо этого, будет выработан ряд дополнительных предложений, касающихся поддержки семей с детьми и мероприятий, которые поддержат активное долголетие граждан старшего возраста. В пленарных и стратегических сессиях, а также других мероприятиях будут участвовать федеральные и региональные специалисты.

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