Рыбальченко: Развитие Приморского края и всего ДФО — интерес всей России

По сообщению издания vostokmedia.com, Рыбальченко считает ДФО витриной лучших демографических решений, чему есть доказательства. Об этом он сообщил на пленарном заседании конференции. По его словам, есть прекрасный опыт поддержки рождаемости в Республике Саха (Якутия), снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни. Также Рыбальченко рассказал, что целью Якутии является увеличение количества населения свыше одного миллиона человек.