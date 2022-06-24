Рыбальченко: Развитие Приморского края и всего ДФО — интерес всей России

Такое заявление он сделал на пленарном заседании VII Всероссийской конференции по вопросам демографического развития Дальнего Востока и Арктики.
По сообщению издания vostokmedia.com, Рыбальченко считает ДФО витриной лучших демографических решений, чему есть доказательства. Об этом он сообщил на пленарном заседании конференции. По его словам, есть прекрасный опыт поддержки рождаемости в Республике Саха (Якутия), снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни. Также Рыбальченко рассказал, что целью Якутии является увеличение количества населения свыше одного миллиона человек.
Он отметил, что в конференции участвуют не только регионы Дальнего Востока, но также представители пятнадцати субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что развитие Дальневосточного федерального округа интересно всей России.
Конференция проводится в офлайн- и онлайн-форматах. В мероприятии очно принимает участие 400 человек, а к онлайн-трансляциям подключилось более тысячи человек. В ходе мероприятия запланировано подведение результатов реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и нацпроекта «Демография».
Помимо этого, будет выработан ряд дополнительных предложений, касающихся поддержки семей с детьми и мероприятий, которые поддержат активное долголетие граждан старшего возраста. В пленарных и стратегических сессиях, а также других мероприятиях будут участвовать федеральные и региональные специалисты.