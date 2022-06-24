В Чите появятся домашние микрореабилитационные центры для семей с детьми

Председатель правления фонда Марина Гордеева заявила, что подобные центры сделают помощь семьям постоянной и доступной. На Дальнем Востоке планируется открыть семь центров в Приморском, Забайкальском и Камчатском краях. Еще в 21 регионе появятся 28 семейных диспетчерских служб, передает chitamedia.su.
Гордеева также сообщила о том, что в 18 субъектах будут создаваться службы соцподдержки несовершеннолетних матерей. В настоящее время фонд обеспечивает выполнение проекта Минтруда РФ по созданию учреждения нового типа — семейных многофункциональных центров, которые будут помогать семьям с детьми в любой жизненной ситуации. В таких центрах, заявила Гордеева, можно получить помощь психологов и юристов в формате одного окна.
«Центры — это новый этап организации работы на местах, они консолидируют все, что создано ранее», — добавила она.
Семейные МФЦ — это пилотный проект, который проходит во многих областях страны. В следующие полтора года подобные комплексы должны открыть в 50 субъектах, а до 2027 полностью обновить структуру организации социального обслуживания семей с детьми по всей стране.