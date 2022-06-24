В Чите появятся домашние микрореабилитационные центры для семей с детьми

Гордеева также сообщила о том, что в 18 субъектах будут создаваться службы соцподдержки несовершеннолетних матерей. В настоящее время фонд обеспечивает выполнение проекта Минтруда РФ по созданию учреждения нового типа — семейных многофункциональных центров, которые будут помогать семьям с детьми в любой жизненной ситуации. В таких центрах, заявила Гордеева, можно получить помощь психологов и юристов в формате одного окна.