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В Ростове в здании ночного клуба на Западном появится завод по выпуску ноутбуков

24 июня 16:38
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове-на-Дону планируется построить предприятие, которое будет производить ноутбуки, проект обсудили на заседании о инвестициям при главе администрации города.

По словам технического директора группы компаний OPTION Олега Осипова, в России в настоящее время не производят даже клавиатуры и мышки, а ростовские IT-компании столкнулись со сложностями в реализации своих решений на базе отечественных комплектующих.

Он сообщил, что весной 2023 года в Ростове планируется завершить строительство завода, после ввода в эксплуатацию первой очереди предприятие сможет выпускать от двух до трёх тысяч ноутбуков в месяц. Инвестиции в первую очередь проекта составят 800 миллионов рублей. А после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут 150 рабочих мест. После выхода на полную мощность завод будет производить до 100 тысяч ноутбуков в год, в том числе технику, работающую на базе российского процессора «Байкал», а также литий-ионные аккумуляторы.

Известно, что завод займет помещение, которое находится в здании на Западном по адресу Коммунистический проспект, 10. По информации сервиса 2GIS в настоящее время там работает арт-кафе, караоке-рум, гриль-бар, супермаркет, химчистка и школа танцев.

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