В Ростове в здании ночного клуба на Западном появится завод по выпуску ноутбуков

Он сообщил, что весной 2023 года в Ростове планируется завершить строительство завода, после ввода в эксплуатацию первой очереди предприятие сможет выпускать от двух до трёх тысяч ноутбуков в месяц. Инвестиции в первую очередь проекта составят 800 миллионов рублей. А после ввода в эксплуатацию на предприятии создадут 150 рабочих мест. После выхода на полную мощность завод будет производить до 100 тысяч ноутбуков в год, в том числе технику, работающую на базе российского процессора «Байкал», а также литий-ионные аккумуляторы.