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В Ростове Volkswagen насмерть сбил мужчину на электросамокате

24 июня 09:55
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове в результате наезда автомобиля погиб 45-летний водитель электросамоката, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В пятницу, 24 июня, в 09.00 мск сотрудники полиции получили сигнал об аварии, произошедшей в Октябрьском районе города.

Так 51-летний водитель Volkswagen Jetta при выезде с проспекта Михаила Нагибина на улице Нансена столкнулся с водителем электросамоката, из-за чего второй участник аварии получили тяжелые травмы и был госпитализирован.

Спустя некоторое время в ГИБДД сообщили о гибели пострадавшего, а представитель пресс-службы заявила, что если самокат окажется маломощным, а ДТП попадет в категорию аварий с пешеходами, то этот случай станет первым случаем гибели человека на электросамокате в 2022 году.

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выяснить причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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