В Ростове Volkswagen насмерть сбил мужчину на электросамокате

Спустя некоторое время в ГИБДД сообщили о гибели пострадавшего, а представитель пресс-службы заявила, что если самокат окажется маломощным, а ДТП попадет в категорию аварий с пешеходами, то этот случай станет первым случаем гибели человека на электросамокате в 2022 году.