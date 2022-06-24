В Ростове Volkswagen насмерть сбил мужчину на электросамокате

В пятницу, 24 июня, в 09.00 мск сотрудники полиции получили сигнал об аварии, произошедшей в Октябрьском районе города.
Так 51-летний водитель Volkswagen Jetta при выезде с проспекта Михаила Нагибина на улице Нансена столкнулся с водителем электросамоката, из-за чего второй участник аварии получили тяжелые травмы и был госпитализирован.
Спустя некоторое время в ГИБДД сообщили о гибели пострадавшего, а представитель пресс-службы заявила, что если самокат окажется маломощным, а ДТП попадет в категорию аварий с пешеходами, то этот случай станет первым случаем гибели человека на электросамокате в 2022 году.
В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выяснить причины и обстоятельства произошедшей аварии.