Якутия вошла в тройку лидеров ДФО по коэффициенту рождаемости

По сообщению издания Yakutia-Daily.ru, ранее президент РФ Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране вопросом национальной безопасности. По словам Анны Кузнецовой, за последние пять лет в России показатель рождаемости снизился почти на 25 процентов, а убыль населения, напротив, увеличилась. При этом количество многодетных семей выросло примерно на четверть. В качестве положительной тенденции Кузнецова отметила ДФО, который имеет несколько демографических показателей, превышающих средние по Российской Федерации.
«Это говорит о том, что регионы Дальнего Востока обладают большим потенциалом, но надо идти дальше», — отметила эксперт.
Некоторые специалисты выразили мнение, что в РФ каждая вторая семья должна быть многодетной. Для этого правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные по масштабу демографическому вызову.
По словам Кузнецовой, на сегодняшний день правительство предоставляет много мер поддержки семей с детьми. Она выразила мнение, что помощь должна быть эффективной, доступной и удобной, по принципу одного окна. Также нужно с задействованием всех возможных каналов создавать позитивную информационную среду. Для этого необходимо использовать радио, телевидение, интернет, печатные издания, а также баннеры на улицах.
«Когда я была в Якутии мне было приятно видеть социальную рекламу, которая популяризирует ценности семьи, материнства, детства, отцовства», — подчеркнула Кузнецова.