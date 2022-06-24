Якутия вошла в тройку лидеров ДФО по коэффициенту рождаемости

По словам Кузнецовой, на сегодняшний день правительство предоставляет много мер поддержки семей с детьми. Она выразила мнение, что помощь должна быть эффективной, доступной и удобной, по принципу одного окна. Также нужно с задействованием всех возможных каналов создавать позитивную информационную среду. Для этого необходимо использовать радио, телевидение, интернет, печатные издания, а также баннеры на улицах.