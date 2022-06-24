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Якутия вошла в тройку лидеров ДФО по коэффициенту рождаемости

24 июня 08:13
Фото: piqsels.com
В Якутске прошла VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», в рамках которой заместитель председателя ГД Федсобрания России Анна Кузнецова рассказала, что Якутия вошла в топ-3 по показателю рождаемости в ДФО.

По сообщению издания Yakutia-Daily.ru, ранее президент РФ Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране вопросом национальной безопасности. По словам Анны Кузнецовой, за последние пять лет в России показатель рождаемости снизился почти на 25 процентов, а убыль населения, напротив, увеличилась. При этом количество многодетных семей выросло примерно на четверть. В качестве положительной тенденции Кузнецова отметила ДФО, который имеет несколько демографических показателей, превышающих средние по Российской Федерации.

«Это говорит о том, что регионы Дальнего Востока обладают большим потенциалом, но надо идти дальше», — отметила эксперт.

Некоторые специалисты выразили мнение, что в РФ каждая вторая семья должна быть многодетной. Для этого правительство должно принять кардинальные меры, соразмерные по масштабу демографическому вызову.

По словам Кузнецовой, на сегодняшний день правительство предоставляет много мер поддержки семей с детьми. Она выразила мнение, что помощь должна быть эффективной, доступной и удобной, по принципу одного окна. Также нужно с задействованием всех возможных каналов создавать позитивную информационную среду. Для этого необходимо использовать радио, телевидение, интернет, печатные издания, а также баннеры на улицах.

«Когда я была в Якутии мне было приятно видеть социальную рекламу, которая популяризирует ценности семьи, материнства, детства, отцовства», — подчеркнула Кузнецова.

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