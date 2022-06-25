Логвиненко назвал критической ситуацию при отсутствии воды более 14 дней в Ростове

«Когда вы заявляете, что компания по документам убыточная и берете кредит на ремонт, вы только генерируете убытки. Если вы должны, а вы занимаете ещё и ещё, это как называется пирамида. Когда-то она рухнет и что тогда? Мы останемся совсем без сетей? Это очень высокие риски для миллионного города», - отметил глава города. Он также сообщил, что будет настаивать на проверке финансовой деятельности компании. Он ещё раз напомнил, что ограничение в 14 дней – это максимальный лимит по времени. А все, что выше – уже критическая ситуация.