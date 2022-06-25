Логвиненко назвал критической ситуацию при отсутствии воды более 14 дней в Ростове

Больше месяца ростовчане остаются без горячего водоснабжения, что не допустимо в городе миллионнике, - такими словами начал совещание глава Администрации Ростова-на-Дону. Он предложил представителям ООО «Ростовские тепловые сети» объяснить причины и главное - выявить системные ошибки, которые приводят к таким ситуациям.
В мероприятии приняли участие глава Администрации донской столицы Алексей Логвиненко, председатель городской Думы-глава города Зинаида Неярохина, прокурор города Олег Фрикель, главы всех районов, представители Департамента ЖКХ и энергетики города, руководители теплоснабжающих компаний.
Столь длительное отсутствие горячей воды в компании объяснили значительным количеством дефектов, которые были обнаружены в результате гидравлических испытаний. Каждые 5 лет помимо испытаний на прочность проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя. Это может приводить к росту объема выявленных повреждений. Так, по окончанию первого этапа работ, устранено 233 скрытых повторных порывов тепловой сети. В 2021 году было 35. В результате образования повторных порывов в 412 многоквартирных домах. В итоге представители компании согласились, что нарушили согласованные с Администрацией города сроки проведения плановых работ, не превышающие 14 дней ограничения потребителей от горячего водоснабжения.
"На сегодняшний день, количество многоквартирных домов без горячего водоснабжения составляет 44", - рассказал директор Департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев.
Прокуратура объявила предостережение РТС о недопустимости срыва сроков запуска горячего водоснабжения
В компании заявили, что увеличили количество ремонтных бригад, чтобы сократить срок ремонтных работ, ведь впереди ещё 2-й этап гидравлических испытаний тепловых сетей - от центральной котельной. Он начат с 20 июня и продлится по 03.07.2022. Без горячего водоснабжения находятся 793 жилых дома в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах. Однако здесь большого количества порывов не ожидают, поскольку на этих сетях усиленные испытаний будут проводить только через 3 года, сообщил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Ростовэнерго» – управляющий ООО «Ростовские тепловые сети»
Сергей Левченко. Объясняя причины случившегося в компании также обратили внимание на большую абонентскую задолженность, которая превышает миллиард рублей и высокий износ городских сетей. Для того, чтобы увеличить мощности компания берёт 3 млрдный заём.
Выслушав доводы представителей компании, Алексей Логвиненко высказал неудовлетворённость вышеперечисленными доводами.
«Когда вы заявляете, что компания по документам убыточная и берете кредит на ремонт, вы только генерируете убытки. Если вы должны, а вы занимаете ещё и ещё, это как называется пирамида. Когда-то она рухнет и что тогда? Мы останемся совсем без сетей? Это очень высокие риски для миллионного города», - отметил глава города. Он также сообщил, что будет настаивать на проверке финансовой деятельности компании. Он ещё раз напомнил, что ограничение в 14 дней – это максимальный лимит по времени. А все, что выше – уже критическая ситуация.
Высказал свое мнение и прокурор города Олег Фрикель. Он отметил, что никакие технологические проблемы не дают оснований нарушать установленные законом сроки по возобновлению коммунальной услуги.
Олег Фрикель также сообщил, что прокуратура на основании проверки возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Лукойл-Ростовэнерго». Кроме того, вынесено предостережение о недопустимости срыва сроков запуска горячего водоснабжения во время второго и третьего этапов гидравлических испытаний.
В ходе совещания также выступил руководитель АО «Теплокоммунэнерго». В отличие от «РТС», эта компания занимает всего 30% ростовского рынка теплоэнергетики. Однако она достаточно эффективно работает. Задолженность пользователей в 2 раза меньше, а ремонт и опрессовка ведется в соответствии с установленным графиком без срыва сроков запуска горячей воды.
При этом компания не получает никаких субсидий и крепко стоит на ногах. Это значит муниципальное предприятие вполне может быть эффективным. Глава города уверен, что город вправе требовать от частной компании таких же результатов работы. Потому, что слишком высока цена форс-мажорных ситуаций. В связи с этим город планирует добиваться передачи сетей Лукойл-Ростовэнерго» в муниципальную собственность.
«Передача в муниципалитет, повлечет большую нагрузку. Но у нас нет другого выхода Муниципалитет точно будет искать деньги на реконструкцию и замену теплотрасс, будет кредитоваться, просить помощь у области, но начнет планомерно менять трубопроводы. Кроме того, будем настаивать на проведении финансовой проверки коммунальной организации», - резюмировал Алексей Логвиненко.