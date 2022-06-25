Полиция отпустила волонтера с тепловизором для ДНР, задержанного в Ростовской области

Ранее он заявил о задержании водителя Владислава Сычука, который вез в ДНР тепловизор для военнослужащих. Волонтер заявил, что задержание было незаконным.
«Спасибо всем неравнодушным, кто беспокоился о волонтере. Справедливость восторжествовала, Владислав на свободе, они едут в Донецк», — написал Шипеленко.
Он добавил, что мужчину никто не бил. Военный волонтер выразил надежду, что подобного больше не произойдет.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс, когда ситуация станет спокойной.