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Полиция отпустила волонтера с тепловизором для ДНР, задержанного в Ростовской области

25 июня 09:59
Фото: pixabay
На свободу вышел водитель, которого задержали во время доставки тепловизора для ДНР, написал в Telegram-канале военный волонтер Арсений Шипеленко.

Ранее он заявил о задержании водителя Владислава Сычука, который вез в ДНР тепловизор для военнослужащих. Волонтер заявил, что задержание было незаконным.

«Спасибо всем неравнодушным, кто беспокоился о волонтере. Справедливость восторжествовала, Владислав на свободе, они едут в Донецк», — написал Шипеленко.

Он добавил, что мужчину никто не бил. Военный волонтер выразил надежду, что подобного больше не произойдет.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс, когда ситуация станет спокойной.

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