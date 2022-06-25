Ростовчане назвали бредом новость о подбитом глазе Галкина из-за шутки о России

СМИ начали писать, что на концерте один из зрителей якобы бросил в Галкина яблоко и попал ему в глаз. Говорилось, что у артиста появился фингал.
Причиной называли шутки о том, что россиян после ухода «Макдональдса» будто будут кормить перловкой. Сам Галкин опубликовал видео, на котором видно, что фингала у него нет, либо он замазан.
Жители Ростова-на-Дону в комментариях написали, что информация о яблоке является фейком.
«Это бред. Не принимайте за чистую монету», — заявили ростовчане. Другие призвали СМИ проверять факты перед публикацией.
«Я сегодня видел видео Максима. У него с лицом полный порядок», — написали горожане.