Ростовчане стали чаще делать покупки в секс-шопах

В июне продажи товаров для взрослых выросли почти на 15%, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала продавец-консультант одного из ростовских секс-шопов Анастасия Шеина (фамилия героини изменена по ее просьбе)

Анастасия рассказывает, что летние месяцы входят в годовой перечень пика продаж в секс-шопах. Традиционно продажи возрастают накануне Нового года, 23 и 14 февраля, 8 марта. «В отличие от остального года, летом значительно больше продается различных игрушек и других приспособлении», – говорит Анастасия. По ее словам, в течении года уровень продаж средств для контрацепции практически не изменяется. «Если разделить площадки продажи, то летом покупателей, которые приходят в магазин лично становится больше. В другие периоды почему-то предпочитают сайт», – рассказывает консультант секс-шопа. Ранее RostovGazeta писала о том, что раскрепощает ростовчан по мнению консультанта секс-шопа. Материалы по теме Консультант секс-шопа рассказала, что раскрепощает ростовчан В самом центре Ростова-на-Дону влюбленные занялись сексом на Большой Садовой 13 мая