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Ростовчане стали чаще делать покупки в секс-шопах

25 июня 06:05
Фото: pxhere.com
В июне продажи товаров для взрослых выросли почти на 15%, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала продавец-консультант одного из ростовских секс-шопов Анастасия Шеина (фамилия героини изменена по ее просьбе)

Анастасия рассказывает, что летние месяцы входят в годовой перечень пика продаж в секс-шопах. Традиционно продажи возрастают накануне Нового года, 23 и 14 февраля, 8 марта.

«В отличие от остального года, летом значительно больше продается различных игрушек и других приспособлении», – говорит Анастасия.

По ее словам, в течении года уровень продаж средств для контрацепции практически не изменяется.

«Если разделить площадки продажи, то летом покупателей, которые приходят в магазин лично становится больше. В другие периоды почему-то предпочитают сайт», – рассказывает консультант секс-шопа.

Ранее RostovGazeta писала о том, что раскрепощает ростовчан по мнению консультанта секс-шопа.

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