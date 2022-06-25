Ростовчане стали чаще делать покупки в секс-шопах

Анастасия рассказывает, что летние месяцы входят в годовой перечень пика продаж в секс-шопах. Традиционно продажи возрастают накануне Нового года, 23 и 14 февраля, 8 марта.
«В отличие от остального года, летом значительно больше продается различных игрушек и других приспособлении», – говорит Анастасия.
По ее словам, в течении года уровень продаж средств для контрацепции практически не изменяется.
«Если разделить площадки продажи, то летом покупателей, которые приходят в магазин лично становится больше. В другие периоды почему-то предпочитают сайт», – рассказывает консультант секс-шопа.