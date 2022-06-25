В Ростове выросли продажи товаров для взрослых, а горожан удивил динозавр

Поверженный динозавр
В сети «ВКонтакте» появились сообщения о странной находке. Местные жители поделились снимками обнаруженных на территории Северного жилого массива останках экзотического ящера — варана.
Жители предположили, что животное было убито, отметив, что варан был достаточно большим, чтобы быть взрослым.
«Откуда в Ростове варан?», — поинтересовались горожане, назвав убитого ящера «динозавром нашего времени», а его убийц — варварами.
Интересная тенденция
Продавец-консультант секс-шопа Анастасия Шеина рассказала RostovGazeta о росте продаж товаров для взрослых на 15% в текущем месяце. Ростовчанка рассказала, что на лето приходится пик продаж, который обычно фиксируют перед праздниками — Новым годом, Днем защитника Отечества, Днем влюбленных и Международным женским днем.
«В отличие от остального года, летом значительно больше продается различных игрушек и других приспособлении», — отметила тенденцию Анастасия, добавив, что стабильным остается только показатель продаж контрацепции, который фактически не меняется в течение года.
Что касается онлайн и оффлайн продаж, то летом ростовчане гораздо охотнее посещают секс-шопы, предпочитая личный визит сайтам, используемым в другие сезоны года.
Преступление и наказание
Белокалитвинский городской суд вынес решение в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев. Мужчина отправился в Каменское лесничество с бензиновой пилой, которую впоследствии использовал для вырубки четырех кленов, чей общий объем составил два кубических метра.
Разрешение на проведение таких работ у задержанного отсутствовало, а потому против мужчины завели уголовное дело. Ему пришлось выплатить штраф в размере 201 тысячи рублей, вместе с этим мерой наказания стало 2,5 года условного срока.