Часть ресторанов «Вкусно и точка» откроется в Ростовской области до конца июля

Речь идет о бывших ресторанах «Макдональдс», которые закрылись, а компания продала бизнес в России. Теперь они возобновляют работу, но под новым брендом.
Всего в регионе 27 подобных точек общепита, сколько именно откроются в скором времени, пока не раскрывается. При этом источник не подтвердил распространяемую информацию, что первое заведение «Вкусно и точка» в Ростове откроют 11 июля.
Напомним, что рестораны под новым брендом начали открывать 12 июня на Пушкинской площади в Москве. Но до донского региона очередь пока не дошла.