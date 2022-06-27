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Часть ресторанов «Вкусно и точка» откроется в Ростовской области до конца июля

27 июня 14:49
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области до конца июля должны открыть несколько ресторанов «Вкусно и точка», сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на источник.

Речь идет о бывших ресторанах «Макдональдс», которые закрылись, а компания продала бизнес в России. Теперь они возобновляют работу, но под новым брендом.

Всего в регионе 27 подобных точек общепита, сколько именно откроются в скором времени, пока не раскрывается. При этом источник не подтвердил распространяемую информацию, что первое заведение «Вкусно и точка» в Ростове откроют 11 июля.

Напомним, что рестораны под новым брендом начали открывать 12 июня на Пушкинской площади в Москве. Но до донского региона очередь пока не дошла.

Полную историю о том, что произошло в «Макдональдс» в России, читайте в материале RostovGazeta.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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