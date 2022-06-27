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Posted 27 июня 2022, 18:11

Published 27 июня 2022, 18:11

Modified 11 сентября 2022, 16:22

Updated 11 сентября 2022, 16:22

Ростовская область подготовит 1,5 тысячи волонтеров для помощи жителям Донбасса

27 июня 2022, 18:11
Сюжет
Касается каждого
Ростовская область обучит 1,5 тысячи волонтеров для участия в гуманитарной миссии в Донбассе, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В понедельник, 27 июня, глава правительства Ростовской области объявил, что регион планирует обучить добровольцев, которые отправятся в ЛДНР для оказания гуманитарной помощи населению. Всего обучение пройдут 1,5 тысячи волонтеров, которых разобьют по группам. К настоящему момент первая группа из 21 волонтера уже завершила курс подготовки.

Губернатор Василий Голубев добавил, что к завершению подошла и первая миссия на Донбассе. Донские волонтеры в период с 9 по 23 июня проводили ревизию и восстанавливали воинские захоронения на территории ДНР.

Сейчас в Донбассе остались две группы волонтеров, которые оказывают психологическую помощь и организуют спортивные детские мероприятия.

В июле регион планирует направить еще шесть групп волонтеров, которые будут оказывать гражданам Донбасса как медицинскую, так и психологическую помощь, а также помогут с работой на складах и другими видами деятельности.

«А я видел объявление о наборе волонтеров весной. Подумал, жаль, что не студент и не холост, а то бы поехал», — заметил один из ростовчан в комментариях.

«Ну, наши волонтеры точно не подведут. Неравнодушных молодых добровольцев у нас, к счастью, хватает!», — поддержали комментатора и другие жители региона.

Ранее стало известно, почему в Ростовской области задержали волонтера с тепловизором.

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