Ростовская область подготовит 1,5 тысячи волонтеров для помощи жителям Донбасса

Posted 27 июня 2022, 18:11
Published 27 июня 2022, 18:11
Modified 11 сентября 2022, 16:22
Updated 11 сентября 2022, 16:22
В понедельник, 27 июня, глава правительства Ростовской области объявил, что регион планирует обучить добровольцев, которые отправятся в ЛДНР для оказания гуманитарной помощи населению. Всего обучение пройдут 1,5 тысячи волонтеров, которых разобьют по группам. К настоящему момент первая группа из 21 волонтера уже завершила курс подготовки.
Губернатор Василий Голубев добавил, что к завершению подошла и первая миссия на Донбассе. Донские волонтеры в период с 9 по 23 июня проводили ревизию и восстанавливали воинские захоронения на территории ДНР.
Сейчас в Донбассе остались две группы волонтеров, которые оказывают психологическую помощь и организуют спортивные детские мероприятия.
В июле регион планирует направить еще шесть групп волонтеров, которые будут оказывать гражданам Донбасса как медицинскую, так и психологическую помощь, а также помогут с работой на складах и другими видами деятельности.
«А я видел объявление о наборе волонтеров весной. Подумал, жаль, что не студент и не холост, а то бы поехал», — заметил один из ростовчан в комментариях.
«Ну, наши волонтеры точно не подведут. Неравнодушных молодых добровольцев у нас, к счастью, хватает!», — поддержали комментатора и другие жители региона.