Сотни домов в центре Ростова ждет отключение воды 28 июня

Posted 27 июня 2022, 12:50
Published 27 июня 2022, 12:50
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
В организации предупредили, что во вторник, 28 июня, из-за переподключения водопровода на Большой Садовой без воды останутся жители несколько улиц, расположенных в границах улиц Большой Садовой, Шаумяна, Сиверса, Социалистической, проспекта Буденновского и переулка Доломановского.
Жителей Ростова попросили обеспечить себе запасы воды на период отключения водоснабжения, добавив, что работы невозможно провести без полного отключения этого участка.
При этом согласно прогнозу Северо-Кавказского центра в этот день температура поднимется до +30 градусов, но есть и возможность повышения температуры до +35 градусов.
Ранее стало известно, что ростовчане из-за длительного периода отсутствия горячей воды начали массово покупать водонагреватели.
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