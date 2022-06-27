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В Ростове перекрыли центральную улицу города 27 июня

27 июня 12:56
Фото: 03mchs.gov.ru
В Ростове полиция и пожарные перекрыли улицу Большую Садовую из-за ложного вызова, об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Днем понедельника, 27 июня, ростовчане сообщили, что главная улица Ростова Большая Садовая оказалась перекрыта сотрудниками пожарной службы и полиции. Экстренные службы и правоохранители появились около дома № 51, расположенного между переулком Газетным и Семашко. Также была перекрыта пешеходная зона.

Причиной этого по словами представителя УМЧС по Ростовской области стал ложный вызов, однако подробности пока не раскрываются, а за уточнением деталей журналистов отправили в пресс-службу МВД.

Ранее в МЧС сообщили, что ложным в Ростовской области оказывается каждый третий вызов спасателей. Из-за этого только за 2021 год спасатели выехали на место происшествия по ложной наводке более 2,2 тысячи раз.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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