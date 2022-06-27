В Ростове задержали серийного грабителя аптек, угрожавшего провизорам ножом

Posted 27 июня 2022, 15:52
Published 27 июня 2022, 15:52
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В июне сотрудникам угрозыска и полиции удалось задержать молодого мужчину, подозреваемого в грабежах и нападении на сотрудников аптек.
В ходе расследования правоохранителям удалось выяснить, что задержанный предпочитал ездить по аптекам на такси. Подозреваемый проникал в хранилища лекарств, после чего угрожал фармацевтам ножом, чтобы получить необходимые препараты сильного действия.
Позднее выяснилось, что 27-летний злоумышленник имел несколько судимость за хранение, производство и сбыт сильнодействующих веществ. Мужчина утверждает, что украденное он использовал сам.
Сейчас полицейские стараются установить остальные эпизоды правонарушений фигуранта дела, в отношении которого возбудили уже два уголовных дела по признакам разбоя и грабежа.
Ранее в Ростовской области закрыли 500 сайтов, занимавшихся незаконной реализацией лекарств по завышенным ценам.