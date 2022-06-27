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В Ростовской области фельдшер скорой помощи задержан за убийство и ДТП

27 июня 14:51
Фото: pixabay
В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, который убил свою сожительницу ножом и скрылся, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось 25 июня, когда 42-летний фигурант поссорился с любовницей, схватил нож и нанес более 10 ударов. Пострадавшая скончалась от ранений, а нападавший скрылся.

По данным местных СМИ, подозреваемым оказался фельдшер скорой помощи, который после случившегося попал в автоаварию. Он передвигался на машине «ВАЗ», его с травмами доставили в больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, решается вопрос об аресте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен подозреваемый, сам он признал вину.

До этого до смерти забили в бильярдной 48-летнего жителя Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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