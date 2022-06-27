В Ростовской области фельдшер скорой помощи задержан за убийство и ДТП

Происшествие случилось 25 июня, когда 42-летний фигурант поссорился с любовницей, схватил нож и нанес более 10 ударов. Пострадавшая скончалась от ранений, а нападавший скрылся.
По данным местных СМИ, подозреваемым оказался фельдшер скорой помощи, который после случившегося попал в автоаварию. Он передвигался на машине «ВАЗ», его с травмами доставили в больницу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, решается вопрос об аресте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен подозреваемый, сам он признал вину.