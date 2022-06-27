Винный завод могут построить в Ростове на Нахичевани

Между тем согласно данным системы СПАРК ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ» существует на рынке более 20 лет, в его штате числятся 25 человек, руководителем является Рафаэль Докучаев, а бенефициаром — Андрей Нор-Аревян. Вместе с этим чистая прибыль компании в течение последних двух лет ушла в минус на 234,4 миллиона рублей. Также в СПАРК указано, что индекс финансового риска вырос до отметки 90, а само предприятие находится в зоне риска ликвидации или банкротства.