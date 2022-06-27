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Винный завод могут построить в Ростове на Нахичевани

27 июня 14:47
Фото: Яндекс. Карты
ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» получил под планировку семь гектаров земли, данные об этом появились на портале мэрии.

В пятницу, 24 июня, на портале городской администрации появилось постановление о передаче под планировку семи гектаров земли (70300 квадратных метров) ООО «Ростовскому комбинату шампанских вин». Участок охватывает пять кварталов от 13-й до 23-й Линии. Однако под межевание выделяют только 1,98 гектара земли, примыкающие к самому заводу.

Документацию необходимо подготовить в течение года с опубликования документа, однако цели планировки территорий в постановлении не указаны. В случае нахождения дополнительной информации — материал будет дополнен.

Фото: администрация Ростова

Между тем согласно данным системы СПАРК ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ» существует на рынке более 20 лет, в его штате числятся 25 человек, руководителем является Рафаэль Докучаев, а бенефициаром — Андрей Нор-Аревян. Вместе с этим чистая прибыль компании в течение последних двух лет ушла в минус на 234,4 миллиона рублей. Также в СПАРК указано, что индекс финансового риска вырос до отметки 90, а само предприятие находится в зоне риска ликвидации или банкротства.

Ранее стало известно о строительстве огромного жилого комплекса на Богатяновском спуске.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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