Винный завод могут построить в Ростове на Нахичевани

В пятницу, 24 июня, на портале городской администрации появилось постановление о передаче под планировку семи гектаров земли (70300 квадратных метров) ООО «Ростовскому комбинату шампанских вин». Участок охватывает пять кварталов от 13-й до 23-й Линии. Однако под межевание выделяют только 1,98 гектара земли, примыкающие к самому заводу.
Документацию необходимо подготовить в течение года с опубликования документа, однако цели планировки территорий в постановлении не указаны. В случае нахождения дополнительной информации — материал будет дополнен.
Между тем согласно данным системы СПАРК ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ» существует на рынке более 20 лет, в его штате числятся 25 человек, руководителем является Рафаэль Докучаев, а бенефициаром — Андрей Нор-Аревян. Вместе с этим чистая прибыль компании в течение последних двух лет ушла в минус на 234,4 миллиона рублей. Также в СПАРК указано, что индекс финансового риска вырос до отметки 90, а само предприятие находится в зоне риска ликвидации или банкротства.