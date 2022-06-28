Фермеры Ростовской области предсказывают падение цен на картофель в два раза

Специалист ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов рассказал о своем визите в фермерские хозяйства Семикаракорского района, сообщив, что себестоимость картофеля упала до 15 рублей за килограмм. При этом накрутка торговых сетей обычно составляет 50%, а потому фермеры ожидают, что на магазинных прилавках цены на картофель составят около 30 рублей за килограмм. Косов ожидает, что цены не станут «задирать» выше этого показателя, поскольку даже жители северных столиц с учетом затрат на логистику смогут покупать картофель за 40-45 рублей за килограмм.