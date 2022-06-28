Фермеры Ростовской области предсказывают падение цен на картофель в два раза

Фермеры Ростовской области предсказывают период снижения цен на картофель, начиная с 28 июня. Они поделились, что в регионе уже начался сбор первого урожая, и оптовые покупатели начали вывозить картофель в Москву и Санкт-Петербург по цене 20 рублей за килограмм.
Специалист ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов рассказал о своем визите в фермерские хозяйства Семикаракорского района, сообщив, что себестоимость картофеля упала до 15 рублей за килограмм. При этом накрутка торговых сетей обычно составляет 50%, а потому фермеры ожидают, что на магазинных прилавках цены на картофель составят около 30 рублей за килограмм. Косов ожидает, что цены не станут «задирать» выше этого показателя, поскольку даже жители северных столиц с учетом затрат на логистику смогут покупать картофель за 40-45 рублей за килограмм.
Снижение цены по мнению Косова также будет связано с поставками собственного урожая из Краснодарского края, Крыма и Херсонской области, благодаря чему увеличится конкуренция между поставщиками разных сортов картофеля.
«Дам совет нашим покупателям: в магазине обращайте внимание — импортная картошка может быть красивее, но она не вкуснее местной», — добавил Косов, заметив, что внешний вид раннего картофеля российского производства уступает зарубежному из-за применения иностранными поставщиками препаратов для укрепления кожуры корнеплода.
Между тем Ростовстат опубликовал данные о ценах за 17 июня, где средняя цена на картофель в Ростовской области составляла 65,7 рубля за килограмм, при этом самые высокие цены фиксировали в Ростове, Таганроге и Миллерово, где средняя цена за килограмм составляла до 67,7 рублей.