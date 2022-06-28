Госэкспертиза одобрила снос двух зданий в центре Ростова

Согласно данным портала Госэкспертизы в Ростове одобрили снос двух зданий, положительные заключения по которым опубликовали 24 и 27 июня.
Так администрация Ленинского района города собралась отдать под снос здания по улице Серафимовича, 54 и переулку Братскому, 115 литер В. Исполнителями проектных работ выступили ООО «Южный региональный центр экспертизы и оценки «АС-КОНСАЛТИНГ».
Сроки сноса зданий в сопроводительных данных указаны не были.
Ранее в Ростове решили снести 40% зданий, рассмотренных в ходе заседания комиссии, занятой сохранением исторической застройки города.