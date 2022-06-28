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Госэкспертиза одобрила снос двух зданий в центре Ростова

28 июня 16:22
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове под снос попадут два здания в Ленинском районе города, данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно данным портала Госэкспертизы в Ростове одобрили снос двух зданий, положительные заключения по которым опубликовали 24 и 27 июня.

Так администрация Ленинского района города собралась отдать под снос здания по улице Серафимовича, 54 и переулку Братскому, 115 литер В. Исполнителями проектных работ выступили ООО «Южный региональный центр экспертизы и оценки «АС-КОНСАЛТИНГ».

Сроки сноса зданий в сопроводительных данных указаны не были.

Ранее в Ростове решили снести 40% зданий, рассмотренных в ходе заседания комиссии, занятой сохранением исторической застройки города.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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