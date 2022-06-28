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Posted 28 июня 2022, 10:35

Published 28 июня 2022, 10:35

Modified 11 сентября 2022, 16:23

Updated 11 сентября 2022, 16:23

МЧС опровергло заявления об эвакуации приграничных донских районов из-за обстрелов

28 июня 2022, 10:35
В Ростовской области распространяют недостоверную информацию об эвакуации из-за якобы угрозы атаки Украины, сообщили в региональном УМЧС.

В мессенджере началась рассылка голосовых сообщений с призывами проводить эвакуацию. Причиной называли якобы угрозы обстрелов приграничных территорий с Украиной.

При этом неизвестный ссылался на МЧС. В региональном управлении заявили, что любая подобная информация является фейком.

«Цель — посеять панику среди мирного населения. Необходимо доверять только официальной информации», — предупредили жителей региона.

Ранее в Ростовской области опровергли информацию о вооруженных бунтах в ЛДНР.

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