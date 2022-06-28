МЧС опровергло заявления об эвакуации приграничных донских районов из-за обстрелов

Posted 28 июня 2022, 10:35
Published 28 июня 2022, 10:35
Modified 11 сентября 2022, 16:23
Updated 11 сентября 2022, 16:23
В мессенджере началась рассылка голосовых сообщений с призывами проводить эвакуацию. Причиной называли якобы угрозы обстрелов приграничных территорий с Украиной.
При этом неизвестный ссылался на МЧС. В региональном управлении заявили, что любая подобная информация является фейком.
«Цель — посеять панику среди мирного населения. Необходимо доверять только официальной информации», — предупредили жителей региона.