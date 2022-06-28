Нидерланды: Газовый кризис в одном государстве Евросоюза приведет к «эффекту домино»

Газовый кризис в одной из стран Европейского союза приведет к «эффекту домино», полагает Йеттен. Новое постановление ЕС предусматривает, что в срок до 1 ноября 2022 года государства-участники должны обеспечить заполнение газовых хранилищ не менее чем на 80 процентов. Однако, резервуарами для «голубого» топлива располагают на сегодняшний день только 18 стран из 27-ми, пишет Pravda.Ru.
Некоторым государствам элементарно не удастся выполнить поставленную Евросоюзом задачу. Особенно — таким большим, как ФРГ, подчеркнул Йеттен.
Ранее появилась информация о том, что руководство BASF готовится к закрытию 200 своих заводов. Причина такого решения немецкого химического концерна заключается в дефиците российского природного газа. Он резко вырос в цене в связи с очередными санкционными мерами, и производство оказалось в итоге нерентабельным.