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Нидерланды: Газовый кризис в одном государстве Евросоюза приведет к «эффекту домино»

28 июня 15:57
Фото: pxhere.com
Дефицит природного газа хотя бы в одном государстве ЕС неизбежно отразится на всей Европе. Об этом предупредил министр энергетики и климата Нидерландов Роб Йеттен.

Газовый кризис в одной из стран Европейского союза приведет к «эффекту домино», полагает Йеттен. Новое постановление ЕС предусматривает, что в срок до 1 ноября 2022 года государства-участники должны обеспечить заполнение газовых хранилищ не менее чем на 80 процентов. Однако, резервуарами для «голубого» топлива располагают на сегодняшний день только 18 стран из 27-ми, пишет Pravda.Ru.

Некоторым государствам элементарно не удастся выполнить поставленную Евросоюзом задачу. Особенно — таким большим, как ФРГ, подчеркнул Йеттен.

Ранее появилась информация о том, что руководство BASF готовится к закрытию 200 своих заводов. Причина такого решения немецкого химического концерна заключается в дефиците российского природного газа. Он резко вырос в цене в связи с очередными санкционными мерами, и производство оказалось в итоге нерентабельным.

#Новости#Политика
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