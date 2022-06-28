«Ростелеком. Ключ» включен в реестр российского программного обеспечения

«Ключ» — на 100% отечественный программный продукт, сегодня этим сервисом уже пользуется 300 тысяч домохозяйств по всей России.
«Ростелеком. Ключ» — это объединенный на одной платформе целый комплекс цифровых решений для управления многоквартирными домами и обеспечения безопасности жильцов. Не случайно, умный видеодомофон и видеонаблюдение (в подъездах и на придомовой территории) стали самыми востребованными продуктами. Помимо этого, сервис включает такие услуги, как умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. С установкой сервиса «Ключ» можно решить даже такую «мелочь», как, например, отслеживать своевременный вывоз мусора или уборку территории. Нужно только подключить камеры к сервису видеоаналитики. «Ростелеком. Ключ» используют в своей работе около 1 тыс. управляющих компаний в 2,5 тыс. многоквартирных домов. Активно растет спрос на сервис у частных домовладельцев, а также жителей коттеджных поселков.
— Наша компания разрабатывает и предлагает современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь семьи более безопасной и комфортной. Важно, что это на 100% российские ИТ-продукты, созданные внутри компании с учетом нашего опыта взаимодействия с миллионами частных клиентов по всей стране. Цифровизация многоквартирных домов в ближайшие годы будет стремительно набирать темпы — это станет одним из важнейших показателей конкурентоспособности жилья и управляющей компании. «Ростелеком» первым из федеральных операторов разработал и начал внедрять комплексное решение цифровых задач, важных как для управляющих компаний, так и для жителей. Наше решение может быть установлено под ключ по всей стране, — говорит вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.
Через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» легко управляются все умные цифровые сервисы: с умным домофоном можно дистанционно открыть дверь Также удобно сгенерировать одноразовый код для доступа в подъезд, когда ждешь, например, курьера с доставкой, гостей или врача. Важно, что домофон будет выполнять свои функции даже при отсутствии интернета на подъездной панели или смартфона у пользователя. Пользователи сервиса получат некопируемые ключи доступа, во избежание проникновения посторонних на частную территорию. На случай экстренного вызова оперативной помощи домофоны можно подключить к ситуационным центрам МЧС. Сервис «Умный шлагбаум» распознает номер автомобиля жильца и после этого автоматически открывается. Шлагбаум так же поднимется в случае, если подъедет спецтранспорт — скорая помощь или пожарная машина. Цифровое решение сумеет распознать спецтранспорт по внешним признакам. В услугу «контроль удаленного доступа» можно добавить парковку или кладовую, где хранятся коляски, самокаты и велосипеды.
— Мы продолжаем наращивать линейку собственных ИТ-продуктов в соответствии со стратегией цифровой трансформации «Ростелекома». На этот раз мы разработали полностью отечественную платформу для застройщиков, управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. Благодаря нашему опыту создания высоконагруженных систем, мы уверены, что «Ключ» сможет стать надежным ИТ-фундаментом цифровых сервисов в многоквартирных домах. «Ключ» способен управлять десятками миллионов устройств, то есть обеспечивать потребности миллионов семей. Поэтому мы уделили особое внимание вопросам импортозамещения, надежности и отказоустойчивости, вплоть до того, что ПО для конечных устройств, используемых в составе услуги, также разработано нами самостоятельно. Сама платформа размещена в дата-центрах дочерней компании «Ростелелеком-ЦОД» высшего стандарта надежности TierIII, — прокомментировал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптическими сетями доступа компании охвачено около 40 миллионов домохозяйств по всей России. Это значит, что до большинства многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».