«Ростелеком. Ключ» включен в реестр российского программного обеспечения

Через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» легко управляются все умные цифровые сервисы: с умным домофоном можно дистанционно открыть дверь Также удобно сгенерировать одноразовый код для доступа в подъезд, когда ждешь, например, курьера с доставкой, гостей или врача. Важно, что домофон будет выполнять свои функции даже при отсутствии интернета на подъездной панели или смартфона у пользователя. Пользователи сервиса получат некопируемые ключи доступа, во избежание проникновения посторонних на частную территорию. На случай экстренного вызова оперативной помощи домофоны можно подключить к ситуационным центрам МЧС. Сервис «Умный шлагбаум» распознает номер автомобиля жильца и после этого автоматически открывается. Шлагбаум так же поднимется в случае, если подъедет спецтранспорт — скорая помощь или пожарная машина. Цифровое решение сумеет распознать спецтранспорт по внешним признакам. В услугу «контроль удаленного доступа» можно добавить парковку или кладовую, где хранятся коляски, самокаты и велосипеды.