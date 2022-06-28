Уроженка Ростова-на-Дону Тянтова вошла в топ-3 конкурса красоты в США

Конкурс, который получил название Miss West Coast United States 2022, состоялся в США. Россиянка стала обладательницей титула вице-мисс.
«Поздравляем Екатерину с новым титулом», — прокомментировали этот результат в агентстве.
Ранее Тянтовой присуждали и другие титулы. Она становилась «Ростовской красавицей» в 2007 году и финалисткой «Мисс Россия» на следующий год.
О себе девушка рассказывала, что сама из творческой семьи, поэтому с детства ее жизнь связана со сценой. По ее словам, она очень любит соревноваться и любит этот процесс от начала до конца.