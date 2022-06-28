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Уроженка Ростова-на-Дону Тянтова вошла в топ-3 конкурса красоты в США

28 июня 13:10
Фото: «Имидж-Элит»
Модель из Ростова-на-Дону заняла призовое место на конкурсе красоты в США, говорится на странице агентства «Имидж-элит» в «ВКонтакте».

Конкурс, который получил название Miss West Coast United States 2022, состоялся в США. Россиянка стала обладательницей титула вице-мисс.

«Поздравляем Екатерину с новым титулом», — прокомментировали этот результат в агентстве.

Ранее Тянтовой присуждали и другие титулы. Она становилась «Ростовской красавицей» в 2007 году и финалисткой «Мисс Россия» на следующий год.

О себе девушка рассказывала, что сама из творческой семьи, поэтому с детства ее жизнь связана со сценой. По ее словам, она очень любит соревноваться и любит этот процесс от начала до конца.

Ранее экс-победительнице конкурса красоты из Сочи пластические хирурги изуродовали лицо.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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