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Posted 28 июня 2022, 10:38

Published 28 июня 2022, 10:38

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

В Ростовской области мужчину осудят за изнасилование, совершенное 26 лет назад

28 июня 2022, 10:38
В Морозовске Ростовской области следователи передали в суд дело в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании женщины в 1996 году. Информацию опубликовал СКР по региону.

В городе Морозовск подошло к концу расследование уголовного дела об изнасиловании женщины в 1996 году. Сообщается, что обвиняемый, которому тогда было 19 лет, в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице 27-летнюю женщину. Он стал ее преследовать, после чего, пользуясь физическим преимуществом, изнасиловал и скрылся с места преступления. Тогда в 1996 году найти насильника не удалось, и дело было приостановлено.

Только спустя десятки лет криминалистических и аналитических работ преступника удалось найти. Обвиняемый признал свою вину и на данный момент заключен под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство и преступления против собственности. Сейчас дело передано в суд.

Ранее пожизненного заключения потребовали для ростовчанина, обвиняемого в изнасиловании дочери.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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