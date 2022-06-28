В Ростовской области мужчину осудят за изнасилование, совершенное 26 лет назад

В городе Морозовск подошло к концу расследование уголовного дела об изнасиловании женщины в 1996 году. Сообщается, что обвиняемый, которому тогда было 19 лет, в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице 27-летнюю женщину. Он стал ее преследовать, после чего, пользуясь физическим преимуществом, изнасиловал и скрылся с места преступления. Тогда в 1996 году найти насильника не удалось, и дело было приостановлено.