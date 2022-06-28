В Ростовской области нашли авиабомбу, а клещи распространяют опасный штамм лихорадки

Во вторник, 28 июня, стало известно, что на территории Ростовской области обнаружили предмет, напоминающий обтекатель ракеты — ее головную часть.
Сам предмет был обнаружен сельхозработниками неподалеку от хутора Шарковка во вторник, 21 июня. К месту находки немедленно вызвали подрывников из Каменска-Шахтинского, которые спустя сутки разминировали снаряд.
До этого момента доступ населения к территориям работ был строго ограничен.
Сеченовский университет заявил, что на юге России зафиксировали присутствие нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки.
Речь идет о смертельно опасном заболевании, основными очагами распространения которой являются Африка, страны Балканского полуострова, Ближний Восток и некоторое страны Азии. Как правило переносчиками болезни являются клещи и домашний скот, которые заражают людей посредством контакта с биологическими жидкостями.
Характерными последствиями этой болезни являются лихорадка, интоксикация и кровоизлияние. Возможными осложнениями также могут стать сепсис с пневмонией и отитом.
Также ученые отметили, что опасения вызывают различные линии вируса. В России высокую смертность от вируса обеспечивает штамм «Европа-1», однако не меньше опасений вызывает штамм «Европа-3».
На портале закупок появились данные о новом тендере от дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Так сообщается, что в Ростове ищут компанию-подрядчика, способную привести в порядок городские дороги.
Исполнителю предстоит не только нанести на дорожное полотно обновленную разметку, но также установить знаки и шумовые полосы. На весь этот объем работ выделили бюджет в размере 80,4 миллиона рублей.
Работы необходимо провести до конца второй декады декабря.