rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области нашли авиабомбу, а клещи распространяют опасный штамм лихорадки

28 июня 15:12
Фото: unsplash.com
В Ростовской области нашли предмет, напоминающий обтекатель ракеты, клещи оказались переносчиками нового штамма среднеазиатской геморрагической лихорадки, а в Ростове приведут в порядок городские дороги.

Опасная находка

Во вторник, 28 июня, стало известно, что на территории Ростовской области обнаружили предмет, напоминающий обтекатель ракеты — ее головную часть.

Сам предмет был обнаружен сельхозработниками неподалеку от хутора Шарковка во вторник, 21 июня. К месту находки немедленно вызвали подрывников из Каменска-Шахтинского, которые спустя сутки разминировали снаряд.

Фото: pxhere.com

До этого момента доступ населения к территориям работ был строго ограничен.

Не только болезнь Лайма и лихорадка-Ку

Сеченовский университет заявил, что на юге России зафиксировали присутствие нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки.

Речь идет о смертельно опасном заболевании, основными очагами распространения которой являются Африка, страны Балканского полуострова, Ближний Восток и некоторое страны Азии. Как правило переносчиками болезни являются клещи и домашний скот, которые заражают людей посредством контакта с биологическими жидкостями.

Характерными последствиями этой болезни являются лихорадка, интоксикация и кровоизлияние. Возможными осложнениями также могут стать сепсис с пневмонией и отитом.

Также ученые отметили, что опасения вызывают различные линии вируса. В России высокую смертность от вируса обеспечивает штамм «Европа-1», однако не меньше опасений вызывает штамм «Европа-3».

Фото: unsplash.com

Порядок на дорогах

На портале закупок появились данные о новом тендере от дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. Так сообщается, что в Ростове ищут компанию-подрядчика, способную привести в порядок городские дороги.

Исполнителю предстоит не только нанести на дорожное полотно обновленную разметку, но также установить знаки и шумовые полосы. На весь этот объем работ выделили бюджет в размере 80,4 миллиона рублей.

Работы необходимо провести до конца второй декады декабря.

Материалы по теме
Фермеры Ростовской области предсказывают падение цен на картофель в два разаШтормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливня и града на 28 июняВласти Ростовской области выделят средства на переобучение потерявших работу граждан
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00