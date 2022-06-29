rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число инициатив проекта «Эффективный регион» выросло в Ростовской области

29 июня 07:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области в три раза выросло количество инициатив в рамках проекта «Эффективный регион», сообщили в правительстве региона.

Реализацию проекта «Эффективный регион» в рамках «Клуба бережливых губернаторов» обсудили на заседании. Участником стал Александр Скрябин, рассказав о работе над «бережливыми» проектами.

По его словам, к проекту присоединились 24 органа исполнительной власти и все 55 муниципалитетов. А число инициатив стало больше в три раза.

«Сейчас их 290, среди них 241 муниципальный и 49 ведомственных проектов», — уточнил замгубернатора. На данный момент удалось обучить 239 представителей органов власти и бюджетных организаций основам бережливого производства.

До конца года завершится обучение всех специалистов, которые были заявлены. Речь идет о людях, занимающихся проектами при сопровождении регионального центра компетенций.

Александр Скрябин рассказал об опыте пакетного тиражирования готовых проектов-образцов в нескольких территориях. Так, в Волгодонске появился кластер атомного машиностроения, а в ГК «Росатом» за несколько лет сформировали пакет образцовых практик.

Здесь реализовали 38 «бережливых» проектов, для распространения взяли 19 типовых проектов-образцов для других муниципалитетов.

«Волгодонск оказался неким „шоурумом“, где можно узнать про лучшие практики и получить хороший опыт. И главы территорий определили для себя востребованные проекты», — отметил замгубернатора.

На ближайшие два года к тиражированию заявили 97 «бережливых» проектов, из которых 40 приходятся на этот год. Для этого организовали обучение представителей проектных команд на областной «Фабрике процессов».

По информации Александра Скрябина, область готова к обмену и с другими регионами. В прошлом году до статуса регионального образца довели три учреждения.

В этом году подобный статус смогут получить новые учреждения. Реализация проекта «Эффективный регион» проводится с 2019 года по инициативе губернатора Ростовской области.

В основе находятся методологические инструменты нацпроекта «Производительность труда».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00