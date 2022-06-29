Число инициатив проекта «Эффективный регион» выросло в Ростовской области

Реализацию проекта «Эффективный регион» в рамках «Клуба бережливых губернаторов» обсудили на заседании. Участником стал Александр Скрябин, рассказав о работе над «бережливыми» проектами.
По его словам, к проекту присоединились 24 органа исполнительной власти и все 55 муниципалитетов. А число инициатив стало больше в три раза.
«Сейчас их 290, среди них 241 муниципальный и 49 ведомственных проектов», — уточнил замгубернатора. На данный момент удалось обучить 239 представителей органов власти и бюджетных организаций основам бережливого производства.
До конца года завершится обучение всех специалистов, которые были заявлены. Речь идет о людях, занимающихся проектами при сопровождении регионального центра компетенций.
Александр Скрябин рассказал об опыте пакетного тиражирования готовых проектов-образцов в нескольких территориях. Так, в Волгодонске появился кластер атомного машиностроения, а в ГК «Росатом» за несколько лет сформировали пакет образцовых практик.
Здесь реализовали 38 «бережливых» проектов, для распространения взяли 19 типовых проектов-образцов для других муниципалитетов.
«Волгодонск оказался неким „шоурумом“, где можно узнать про лучшие практики и получить хороший опыт. И главы территорий определили для себя востребованные проекты», — отметил замгубернатора.
На ближайшие два года к тиражированию заявили 97 «бережливых» проектов, из которых 40 приходятся на этот год. Для этого организовали обучение представителей проектных команд на областной «Фабрике процессов».
По информации Александра Скрябина, область готова к обмену и с другими регионами. В прошлом году до статуса регионального образца довели три учреждения.
В этом году подобный статус смогут получить новые учреждения. Реализация проекта «Эффективный регион» проводится с 2019 года по инициативе губернатора Ростовской области.
В основе находятся методологические инструменты нацпроекта «Производительность труда».