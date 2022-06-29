Как Россия освободила Балканы

Россия требовала от Османской империи отпустить славянские народы, была созвана Константинопольская конференция, на которой представитель России граф Николай Игнатьев, в будущем прозванный на Балканах «графом всех болгар», произнес знаменитую фразу: «Автономия или анатомия», подразумевая, что если славянским народам не будет предоставлена свобода, то они добудут ее сами, но уже с помощью России. Турция выбрала «анатомию» и началась Русско-турецкая война 1877—1878 годов. В России войну восприняли с восторгом, однако Александр II понимал, что это крайне рисковая затея. Силы были равны, а помощи от империй Запада ждать не приходилось, европейские державы под микроскопом наблюдали за целями России на Балканах и снабжали турецкие войска новейшим вооружением, поэтому Александр II не стремился расширить свою империю на юг — напротив, он искренне желал создать новое независимое государство. Для этого еще до войны из болгарской интеллигенции, оказавшейся в России, была создана Гражданская канцелярия, которая должна была управлять Болгарией после победы. Кроме того, сразу же после начала войны министр обороны Дмитрий Милютин начал создавать из болгарского ополчения настоящую дисциплинированную армию. Художник Николай Симаков создал «самарское знамя», которое сшили и передали ополченцам монахини Иверского монастыря, это был крайне важный идеологический шаг: Болгария не имела собственного знамени с момента турецкого завоевания, под самарским же знаменем ополченцы сражались и погибали в битвах при Шипке, Стара-Загоре и многих других сражениях.