rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Невыносимая духота накроет Ростов 30 июня

29 июня 18:22
Фото: 1mediainvest.ru
В четверг, 30 июня, ростовчан будет ожидать ясная и жаркая погода. Информацию об этом передают синоптики.

Вторая половина недели встретит ростовчан жарой. Температура в термометрах достигнет ночью +18 градусов, а днем - +30 градусов. Небо будет малооблачным, без осадков. Скорость ветра составит 4 метра в секунду. Жара и ясная погода сохранятся как минимум до конца недели. Температура будет держаться на отметке в среднем +27-30 градусов.

Ранее метеоролог рассказала о том, какая погода будет ожидать ростовчан в июле. Она предупредила о рекордной жаре до +37 градусов и практически минимальном количестве осадков.

Также медик дал советы офисным работникам, какой обуви отдать предпочтение в жару.

Материалы по теме
Метеоролог Виктория Антоненко рассказала о погоде в Ростовской области в июлеВрач Кабычкин рассказал о лучшей обуви для офисных работников в жаркую погодуЗавод в Таганроге попал под санкции США, а в Ростовскую область вернется адский зной
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00