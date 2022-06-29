Невыносимая духота накроет Ростов 30 июня

Вторая половина недели встретит ростовчан жарой. Температура в термометрах достигнет ночью +18 градусов, а днем - +30 градусов. Небо будет малооблачным, без осадков. Скорость ветра составит 4 метра в секунду. Жара и ясная погода сохранятся как минимум до конца недели. Температура будет держаться на отметке в среднем +27-30 градусов.