«Первая миля» как первая ласточка

Тем не менее, территория уже работает, здесь много велосипедистов, прогуливающихся мам с детьми. Вот что пишут в ростовских сообществах посетители: «Понравилось, что вело и пешеходные дорожки имеют разное покрытие. Удивило, что взяли на вооружение европейский опыт и установили урны на высоте под углом. Это сделано, чтобы велосипедисты могли на ходу легко выбросить мусор. Симпатичные беседки-перголы на которых хочется увидеть вьющиеся растения, что даст больше защиты от солнца и ветра. Милые кормушки для птиц и надеюсь, что со временем туда переберутся белки с другого берега. Амфитеатр развернут в сторону запада для любителей закатов». Как справедливо отметил председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин, « — Пусть и не идеальный, но ребенок уже родился, и сейчас надо смотреть как избежать допущенных ошибок при реализации последующих проектов».