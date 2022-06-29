«Первая миля» как первая ласточка

В рамках встречи, организованной под эгидой областного отделения Союза архитекторов России, обсуждалась идея о развитии территорий специализированных парков как элементов «Зелёного каркаса» донской столицы. В работе круглого стола приняли участие представители ростовского НИИ Градостроительства, Ботанического сада ЮФУ, Общественной палаты города, ТПП РО, АНО «парк Темерник» и других заинтересованных организаций.
Напомним, «Первая миля» это территория по левому берегу реки Темерник на участке от парка им. Октября до входа в Ростовский зоопарк. Её создание было инициировано АНО «парк Темерник» в 2016 году, и уже в июле 2019 года, после общественных слушаний был принят дизайн-проект благоустройства общественной территории линейного парка вдоль реки Темерник. Тогда же и началась его реализация, которая завершилась в прошлом году.
Экскурсию по объекту провел Роман Туренко, руководитель компании «СтройПластДон» — проектировщика «Первой мили». Что называется, на живом примере, он показал, где были допущены отступления от проекта, какие идеи, изначально заложенные, были не в полной мере реализованы по ряду самых различных причин. Например, в некоторых местах были использованы не те материалы, что были указаны, отдельные элементы не соответствуют требованиям проекта и т. д. В итоге, часть «Первой мили» сейчас не принята заказчиком, и он находится в процессе судебных тяжб с подрядчиком.
Тем не менее, территория уже работает, здесь много велосипедистов, прогуливающихся мам с детьми. Вот что пишут в ростовских сообществах посетители: «Понравилось, что вело и пешеходные дорожки имеют разное покрытие. Удивило, что взяли на вооружение европейский опыт и установили урны на высоте под углом. Это сделано, чтобы велосипедисты могли на ходу легко выбросить мусор. Симпатичные беседки-перголы на которых хочется увидеть вьющиеся растения, что даст больше защиты от солнца и ветра. Милые кормушки для птиц и надеюсь, что со временем туда переберутся белки с другого берега. Амфитеатр развернут в сторону запада для любителей закатов». Как справедливо отметил председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин, « — Пусть и не идеальный, но ребенок уже родился, и сейчас надо смотреть как избежать допущенных ошибок при реализации последующих проектов».
Собственно этому и была посвящена вторая часть круглого стола. Представители НИИ Градостроительства Григорий Алексеев-Малахов и Оксана Садковская представили свои работы, посвящённые концепции организации прибрежных территорий Темерника. В целом, они исходят из того, что долина Темерника должна быть трансформирована в линейный экологический парк, связывающий город и загородные территории, стать «зелёной» осью города. А этого можно достичь, если создавать несколько частей парка, которые затем будут связываться между собой. В представленных концепциях такими узлами должны стать участки реки в районе Ростовского моря, спортивно-парковый комплекс «Чадр», который сейчас строится в Суворовское районе, парк «Глазго» в жилом районе Темерник, обе части Северного водохранилища, район санатория «Надежда».
И в этом смысле, «первая миля» стала первой ласточкой грядущего линейного парка Темерник. Конечно, сейчас рано говорить о том, когда эта работа будет завершена, но главное, что она начата. Дорогу осилит идущий, и даже если иногда он спотыкается, он все равно движется вперед.