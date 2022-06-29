«По заоблачным ценам и с отравой»: ростовчане высказали о креветках с мышьяком

Проверки коснулись морепродуктов, находящихся на полках магазинов. В результате в креветках оказался мышьяк.
Производителем является калужская компания «ПОЛАР СИФУД РАША». Пользователей в соцсетях возмутила такая ситуация, учитывая цены на товары.
«Ужас. Продают по заоблачным ценам, еще и с отравой», — говорится в комментариях.
«Нужно всю цепочку проверить, начиная от директора компании и заканчивая теми, кто закрывает на это глаза. Причем квалифицировать как попытку навредить большому количеству людей», — пишут пользователи.
Другие посчитали, что нужно привлекать виновных к уголовной ответственности.