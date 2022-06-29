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«По заоблачным ценам и с отравой»: ростовчане высказали о креветках с мышьяком

29 июня 05:25
Фото: pxhere
В Ростовской области во время проверок в креветках обнаружили мышьяк, что возмутило местных жителей, обсуждение началось в соцсетях.

Проверки коснулись морепродуктов, находящихся на полках магазинов. В результате в креветках оказался мышьяк.

Производителем является калужская компания «ПОЛАР СИФУД РАША». Пользователей в соцсетях возмутила такая ситуация, учитывая цены на товары.

«Ужас. Продают по заоблачным ценам, еще и с отравой», — говорится в комментариях.

«Нужно всю цепочку проверить, начиная от директора компании и заканчивая теми, кто закрывает на это глаза. Причем квалифицировать как попытку навредить большому количеству людей», — пишут пользователи.

Другие посчитали, что нужно привлекать виновных к уголовной ответственности.

Ранее крокодила в пачке креветок из «Пятерочки» нашла жительница Ростова.

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