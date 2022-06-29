Потребительский кредит Банка ЗЕНИТ вошел в тройку лидеров выгодных предложений

Так, своим клиентам Банка ЗЕНИТ предложил две программы для оформления займа — это «Кредит под залог недвижимости» и «Кредит под залог недвижимости+», ставка по которым начинается от 12,29% годовых. В залог Банк ЗЕНИТ готов принять различные объекты недвижимости, начиная от квартир и заканчивая коммерческой недвижимостью, а максимальная сумма кредита по этим предложениям составит 40 миллионов под залог квартиры, расположенной в Москве, Санкт-Петербурге или на территории Московской области. Если речь идет о других регионах, то максимально доступная сумма составит 20 миллионов рублей. Срок выплаты кредита составляет до 25 лет.