rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Потребительский кредит Банка ЗЕНИТ вошел в тройку лидеров выгодных предложений

29 июня 10:14
В июне текущего года предложение Банка ЗЕНИТ вошло в тройку лидеров потребительских кредитов под залог, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стало известно, что залоговый потребкредит Банка ЗЕНИТ занял третье место рейтинга выгодных предложений, проанализированных финансовым порталом «Банки.ру» в июне текущего года. В своем исследовании эксперты проводили анализ предложений по различным параметрам, начиная от полной стоимости кредита и заканчивая рыночными параметрами предложения.

Так, своим клиентам Банка ЗЕНИТ предложил две программы для оформления займа — это «Кредит под залог недвижимости» и «Кредит под залог недвижимости+», ставка по которым начинается от 12,29% годовых. В залог Банк ЗЕНИТ готов принять различные объекты недвижимости, начиная от квартир и заканчивая коммерческой недвижимостью, а максимальная сумма кредита по этим предложениям составит 40 миллионов под залог квартиры, расположенной в Москве, Санкт-Петербурге или на территории Московской области. Если речь идет о других регионах, то максимально доступная сумма составит 20 миллионов рублей. Срок выплаты кредита составляет до 25 лет.

Информацию о подробных условиях предложения можно получить на портале Банка ЗЕНИТ.

Клиентам напоминают, что подача заявки доступна любым комфортным способом — это можно сделать через мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн», портал кредитной

организации или просто посетив один из офисов банка.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00