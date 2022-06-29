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Ростовчанка чуть не лишилась квартиры из-за займа по объявлению на столбе

29 июня 00:00
Фото: 1MI
В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростовской области Сергей Нижников. Он рассказал, как его сестра Наталья Горная оформила займ в Ростове. Обратившись в фирму по объявлению на столбе, она чуть не поплатилась квартирой.

Хитрая схема

Жительнице Ростовской области Наталье Горной в октябре 2021 года потребовалось 150 тысяч рублей на лечение дочери и на погашение займов в микрофинансовых организациях (МФО). В Зернограде ей попалось на глаза объявление, которых было много расклеено по городу. В нем за 15 минут обещали оформить займ с гарантией 100%. Она позвонила по указанному в объявлении номеру мобильного. Ей предложили приехать в Ростов на улицу Соколова для решения проблем.

«В результате, сестра ездила туда, как на работу, 2-3 месяца. Банки же отказывали ей в выдаче кредита, а здесь не отказывали», — говорит Сергей Нижников.

Фото: адвокат Светлана Жиглатая

Прежде всего, Наталье Горной предложили закрыть прежние микрозаймы и погасить кредитные карты. Это необходимо было сделать якобы для того, чтобы долг не фигурировал в кредитной истории. Консультант фирмы предложила решение. Взять у них 2-3 новых займа, и пока МФО не успеют выставить новый долг, за этот период оформить кредит в банке.

На погашение долгов Горной привезли домой сто тысяч рублей. Двадцать из них она сразу отдала консультанту за оказанную помощь. Но это не помогло. Банки по-прежнему не хотели ей выдавать кредит.

Лиха беда начало

«В этой же фирме на Соколова в Ростове сестре предложили получить займ 650 тысяч рублей под залог квартиры. Ей объяснили, что с этой суммы она сможет погасить свои новые микрозаймы. А потом уже возьмет в банке кредит на миллион рублей и рассчитается с человеком, который согласился заключить договор займа под залог квартиры», — рассказывает Сергей Нижников.

Помимо заключения такого договора, Горную убедили взять на свое имя и еще один кредит — на покупку ноутбука и двух беспроводных мышей. Этот комплект, по словам брата, она передала помощнику консультанта кредитной фирмы, якобы за фиктивные справки о работе Горной.

Фото: 1MI

По факту получения 650 тысяч рублей под залог квартиры оказалось, что 130 тысяч из них предстоит отдать консультанту в качестве процента за услуги.

В ловушке

В итоге, по словам брата, на руках у Горной осталось 520 тысяч рублей. Из них 78 тысяч она оплатила в качестве погашения займа под залог квартиры, а остальная сумма разошлась на долги МФО. Позже выяснилось, что и сумма в договоре была указано иной. Вместо 650 тысяч рублей — 790 тысяч. Понимая, что попала в ловушку, Горная призналась во всем брату. Родственники сразу обратились в суд для оспаривания договора займа.

«Наше гражданское дело сейчас находится в Кировском суде Ростова. Но уголовное дело кочует из Кировского отдела полиции в Ленинский. Мы наблюдаем несколько месяцев абсолютного бездействия, — сообщает Сергей Нижников. — Нам говорят, что найти уже никого не возможно. Допросить никого не удалось. А по факту я сплошь и рядом на столбах вижу свежие объявления, рекламирующие деятельность этой ростовской фирмы».

Неожиданная развязка

Адвокат Натальи Горной уверенна, что фирма, обещающая потребителям всей Ростовской области «легкие деньги», находится в сговоре с физическим лицом — тем самым мужчиной, который под залог квартиры дает людям деньги в долг. И это ничто иное, по ее словам, как 100% отъем жилья у доверчивых граждан.

«Но в документах все оформлено настолько профессионально и со знанием дела, что добиться ничего не возможно. Если бы моя клиентка была обычным человеком, то, обратившись в эту фирму за кредитом 100 тысяч рублей, она осталась бы без квартиры. Но в нашем случае номер не пройдет. Сотрудники компании, видимо, не разглядели особенности состояния здоровья Натальи Горной. Она инвалид второй группы. Единственным вариантом в этой истории является признание ее недееспособной», — заявляет юрист.

Фото: 1MI

Ссылаясь на слова участкового, адвокат отмечает, что на Соколова в Ростове офиса этой компании без названия уже нет.

Ранее RostovGazeta выясняла, как микрофинансовые организации обманывают ростовчан.

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