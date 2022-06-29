Ростовчанка чуть не лишилась квартиры из-за займа по объявлению на столбе

«Но в документах все оформлено настолько профессионально и со знанием дела, что добиться ничего не возможно. Если бы моя клиентка была обычным человеком, то, обратившись в эту фирму за кредитом 100 тысяч рублей, она осталась бы без квартиры. Но в нашем случае номер не пройдет. Сотрудники компании, видимо, не разглядели особенности состояния здоровья Натальи Горной. Она инвалид второй группы. Единственным вариантом в этой истории является признание ее недееспособной», — заявляет юрист.