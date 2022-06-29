Сколько тратят на фестивали и праздники в Ростовской области и почему это так дорого

В Ростовской области фестивали и праздники проходят регулярно, а суммы тратятся на это внушительные, об этом говорит статистика, опубликованная сервисом «СПАРК-Маркер». Почему мероприятие может стоить миллионы рублей, в аналитическом материале RostovGazeta.

В Ростовской области постоянно проводят праздничные и тематические мероприятия, чтобы привлечь как можно больше туристов. За счет них пополняется бюджет, а вырученные деньги расходуют на нужды региона, в том числе обновление инфраструктуры. Не стоит забывать, что область является регионом с богатой историей, которую местные жители чтят и помнят. Для этого устраивают фестивали и праздники. Плюс есть государственные праздники, такие как Новый год, День России, День молодежи, которые традиционно широко отмечают каждый год. И на все это нужны деньги, причем совсем не малые. Сколько в регионе тратят на праздники, фестивали, шоу и концерты, разбирался корреспондент RostovGazeta. Сколько в Ростовской области тратят на фестивали Для понимания масштабов подготовки возьмем, к примеру, обычный городской фестиваль спорта, который состоится 13 августа на стадионе «Арсенал». Это не просто собрать несколько спортсменов со двора и провести футбольный матч на открытой площадке. Организация такого рода мероприятий подразумевает подготовку сценария и, зачастую, концертной программы. В этом конкретном случае развлекательная программа включает в себя выступление шести творческих коллективов, три из которых сыграют на торжественном открытии, а еще три — во время закрытия. Также организаторам необходимо нанять ведущего, подготовить музыкальную аппаратуру и спортивный инвентарь — мячи для футбола, баскетбола, сетку на ворота, несколько наборов шахмат и шашек. Спортивный праздник мероприятие продлится несколько часов, он начнется в 10.00 мск и завершится в 15.00. Все это обойдется городскому бюджету в 355 тысяч рублей. Заказчиком мероприятия выступает ростовское управление физической культуры и спорта Петровские ассамблеи Есть мероприятия в регионе и более масштабные, к примеру всероссийский фестиваль искусств «Петровские ассамблеи», который состоялся 8 июня на Фонтанной площади в Ростове. О значимости мероприятия говорит и то, что его активно пиарило правительство региона. Фестиваль посвятили празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие познакомило жителей и гостей региона с историей России начала XVIII века, посетители узнали о народных ремеслах петровской эпохи: кузнецком деле, деревообработке, лозоплетении, гончарном мастерстве. Для проведения праздника потребовались услуги сразу несколько подрядчиков, каждый из которых подготовил свою часть мероприятия. Так, по данным «СПАРК-Маркер», около 354 тысяч рублей потратили на изготовление флагов и флагштоков. На услуги по техническому обеспечению экранным оборудованием выделили 515 тысяч рублей, звуковым оборудованием — 649 тысяч, световым оборудованием — 385 тысяч. Около 230 тысяч рублей потребовалось на оформление сцены. Вместе с этим власти региона сообщили, что из бюджета области на проведение фестиваля театром драмы имени Максима Горького и Ростовской государственной филармонией выделено более пяти миллионов рублей. Сделано на Дону В Ростове-на-Дону в рамках одной закупки решили провести гастрономический фестиваль «Сделано на Дону», который позволяет делать продукцию с этим обозначением более узнаваемой. Организаторы так и заявляют, что за счет мероприятия люди при покупке будут делать предпочтения в пользу товаров с этой символикой. Продолжительность мероприятия составит не менее семи часов, а сама площадка расположится в одном из центральных районов — Кировском, Ленинском, Октябрьском или Пролетарском. Объекты фестиваля разместят на территории более 10 тысяч квадратных метров. Также организаторам нужно предусмотреть парковку, подготовить акустическую систему, светодиодный экран, сцену, охрану. Потребуются освещение с несколькими источниками света, в условиях контракта оговорено наличие шатра и не менее 300 сидячих мест. Все это будет выполнено в рамках одной закупки за 3,2 миллиона рублей, деньги выделили из регионального бюджета. Победителем стала компания «Коннект» из Ульяновска. Еще 200 тысяч рублей выделяли на организацию проведения фестиваля по силовому экстриму, посвященного празднику Весны и Труда, 378 тысяч рублей — на услуги по организации онлайн-трансляций концертов фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна- 2022». Департамент потребительского рынка в 1,6 миллиона рублей оценил областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона». Фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации города Ростова-на-Дону стоит примерно 385 тысяч рублей. И это лишь малая часть того, что проводится в регионе. Воспетая степь Кроме того, каждый год в Ростовской области все желающие могут посетить знаменитый фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Исключением стали годы пандемии, когда мероприятие не проводилось из-за эпидемиологических ограничений. В этом году он был юбилейный и состоялся в двухдневном формате — 23 и 24 апреля. Власти заявляли, что это не просто красивое зрелище, позволяющее окунуться в атмосферу цветущей степи, но и мероприятие, направленное на воспитание бережного отношения к окружающей среде. О важности говорят и суммы, которые выделили на мероприятия, прошедшие на двух площадках. Всего выделили 2,5 миллиона рублей, заказчиком выступило Минприроды региона. Сколько в Ростовской области тратят на праздники Не жалеют власти средств и на различные праздники. Так, на организацию проведения первомайских спортивно-массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда 1 мая выделяли 990 тысяч рублей. Более скромная сумма была на молодежный праздник «Татьянин день» — 275 тысяч рублей. Что касается Дня Победы, то RostovGazeta уже писала, что на торжества направили около 15 миллионов рублей. Рассмотрим более детально — около 473 тысяч рублей выделили на организацию фуршета, девять миллионов — на комплексное оформление Ростова-на-Дону к этому событию. Еще 3,6 миллиона рублей потребовалось на техническое обеспечение праздничного гала-концерта, который решили провести на Театральной площади. В целом эту дату отметили заметно и масштабно. Зато праздник «Мы вместе!», посвященный Дню России, оценили, по информации «СПАРК-Маркер», всего в 90 тысяч рублей. Ну и конечно же стоит вспомнить Новый год, который празднует вся Россия. Известно, что только на новогодние украшения и инсталляции в Ростове ушло более семи миллионов рублей. И это малая часть, так как в городе появились скульптуры Смешариков, арка и фотозона в переулке Университетском. Общая стоимость контракта для реализации этих задумок составляла чуть менее 19,5 миллиона рублей. Как следует из вышесказанного, невозможно просто придумать праздник и пригласить людей, практически ничего не потратив. Предстоит провести большой комплекс мероприятий, начиная от создания специальной площадки и заканчивая концертной и развлекательной программы. Отсюда и выходит, что даже самый скромный праздник может обойтись в сотни тысяч рублей. Если мероприятие масштабное, то суммы начинают исчисляться миллионами. Материалы по теме В фестивале «Дальневосточный форпост» в ЕАО приняли участие 10 тысяч человек