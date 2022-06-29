rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудников ростовского концерна «Покровский» подозревают в подкупе с шантажом

29 июня 10:26
Фото: pxhere
Девятое уголовное дело возбудили в отношении представителей числящегося в Ростове-на-Дону концерна «Покровский», пишет ТАСС.

По данным издания, работников якобы заподозрили в шантаже и подкупе. ТАСС пишет, что в деле фигурируют такие фамилии, как Коровайко, Чебанов, Ечкалов, Войналович и Бражников.

«Ии вменяют то, что они подкупом, шантажом или угрозами добивались дачи лжесвидетельств по делу Натальи Стришней. Оно, кстати, было прекращено», — говорится в публикации.

Отмечается, что по всем уголовным делам проходят 16 человек. Издание заявило, что сотрудники концерта требовали от Стришней продать по низкой цене сельхозкомпанию и отдать 150 миллионов рублей. Информация СМИ уточняется.

Напомним, что Наталья Стришняя является экс-женой осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Ее вместе с братом обвиняли в вымогательстве 77 миллионов рублей у предпринимателя. Но это дело прекратили.

Материалы по теме
Хакеры вымогают у Apple миллионы долларов за украденные разработкиЛжеполицейский семь лет вымогал деньги у бизнесмена в Ростове-на-ДонуВ Ростовской области рассказали, как экс-сотрудник Минприроды региона вымогал взятки
#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00