Сотрудников ростовского концерна «Покровский» подозревают в подкупе с шантажом

По данным издания, работников якобы заподозрили в шантаже и подкупе. ТАСС пишет, что в деле фигурируют такие фамилии, как Коровайко, Чебанов, Ечкалов, Войналович и Бражников.
«Ии вменяют то, что они подкупом, шантажом или угрозами добивались дачи лжесвидетельств по делу Натальи Стришней. Оно, кстати, было прекращено», — говорится в публикации.
Отмечается, что по всем уголовным делам проходят 16 человек. Издание заявило, что сотрудники концерта требовали от Стришней продать по низкой цене сельхозкомпанию и отдать 150 миллионов рублей. Информация СМИ уточняется.
Напомним, что Наталья Стришняя является экс-женой осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Ее вместе с братом обвиняли в вымогательстве 77 миллионов рублей у предпринимателя. Но это дело прекратили.