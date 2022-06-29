Суд списал долги 1,1 млрд рублей жены экс-владельца «Евродона» Ванеева после смерти

Напомним, что супругу бизнесмена Марину Ванееву признали банкротом в феврале 2021 года. Сумма требований кредиторов превысила 1,1 миллиарда рублей.
Теперь на судебном заседании финансовый управляющий предоставил отчет о том, что у Ванеевой нет имущества и недвижимости. Были направлены запросы в банки, чтобы узнать о возможных переводах денег со счетов. Но поводов для оспаривания каких-либо операций не нашлось.
«Финансовым управляющим сделан вывод, что должник является неплатежеспособным. Кредиторская задолженность превышает наличие ликвидного имущества должника», — говорится в документе.
Признаков фиктивного банкротства выявлено не было. В результате долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей остался.
«Представителем Ванеевой финансовому управляющему направлено свидетельство о ее смерти. Его выдали 9 декабря 2021 года», — уточнили в суде. При этом, по сведениям финансового управляющего, лица, вступившие в наследство Марины Ванеевой.
В результате приняли решение завершить процедуру реализации имущества. Ванееву освободили от исполнения требований кредиторов.