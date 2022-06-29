Суд списал долги 1,1 млрд рублей жены экс-владельца «Евродона» Ванеева после смерти

Теперь на судебном заседании финансовый управляющий предоставил отчет о том, что у Ванеевой нет имущества и недвижимости. Были направлены запросы в банки, чтобы узнать о возможных переводах денег со счетов. Но поводов для оспаривания каких-либо операций не нашлось.