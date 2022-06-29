rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд списал долги 1,1 млрд рублей жены экс-владельца «Евродона» Ванеева после смерти

29 июня 15:24
Фото: pxhere
Арбитражный суд Ростовской области освободил жену экс-владельца обанкротившегося предприятия «Евродон» Вадима Ванеева Марину от исполнения обязанностей перед кредиторами, говорится в документах суда.

Напомним, что супругу бизнесмена Марину Ванееву признали банкротом в феврале 2021 года. Сумма требований кредиторов превысила 1,1 миллиарда рублей.

Теперь на судебном заседании финансовый управляющий предоставил отчет о том, что у Ванеевой нет имущества и недвижимости. Были направлены запросы в банки, чтобы узнать о возможных переводах денег со счетов. Но поводов для оспаривания каких-либо операций не нашлось.

«Финансовым управляющим сделан вывод, что должник является неплатежеспособным. Кредиторская задолженность превышает наличие ликвидного имущества должника», — говорится в документе.

Признаков фиктивного банкротства выявлено не было. В результате долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей остался.

«Представителем Ванеевой финансовому управляющему направлено свидетельство о ее смерти. Его выдали 9 декабря 2021 года», — уточнили в суде. При этом, по сведениям финансового управляющего, лица, вступившие в наследство Марины Ванеевой.

В результате приняли решение завершить процедуру реализации имущества. Ванееву освободили от исполнения требований кредиторов.

Материалы по теме
Продажа «Евродона» и штраф за микрорайон без школ: суды августа в РостовеБизнесмену Вадиму Ванееву не удается скинуть с себя многомиллиардные долги «Евродона»Долги за «Евродон» и врачебный подлог: за что судились в Ростовской области в ноябре
#Новости#Илья Протвинов#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00