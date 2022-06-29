«Травят нас»: ростовчане одобрили проверку заводов с фальсификатами молочных товаров

Такое поручение выдал губернатор Василий Голубев, заявив о необходимости выводить из тени предприятия, продукция которых опасна. Сейчас это коснулось «Кагальницкого молзавода» и ИП Забазнова.
Здесь были выявлены факты производства некачественного молока. Теперь с участием правоохранителей выяснят все обстоятельства.
«Травят нас… Самые настоящие преступники. Почему никто не отвечает за свои преступления? Почему не посадили никого?», — возмутились в соцсетях ростовчане.
«Не удивительно, алчность стирает все границы морали», — пишут местные жители.
«Сейчас такая ситуация, что коров нет, а молоко есть…», — заявили жители региона.
«Молока сейчас немерено, а вот ферм что-то не видно, отсюда вывод», — прозвучало в комментариях.