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«Травят нас»: ростовчане одобрили проверку заводов с фальсификатами молочных товаров

29 июня 07:03
Фото: pxhere
В Ростовской области организуют проверки предприятий, на которых выпускали фальсифицированную молочную продукцию, что одобрили местные жители, обсуждение проходит в соцсетях.

Такое поручение выдал губернатор Василий Голубев, заявив о необходимости выводить из тени предприятия, продукция которых опасна. Сейчас это коснулось «Кагальницкого молзавода» и ИП Забазнова.

Здесь были выявлены факты производства некачественного молока. Теперь с участием правоохранителей выяснят все обстоятельства.

«Травят нас… Самые настоящие преступники. Почему никто не отвечает за свои преступления? Почему не посадили никого?», — возмутились в соцсетях ростовчане.

«Не удивительно, алчность стирает все границы морали», — пишут местные жители.

«Сейчас такая ситуация, что коров нет, а молоко есть…», — заявили жители региона.

«Молока сейчас немерено, а вот ферм что-то не видно, отсюда вывод», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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