В Ростове чиновники проверили ход работ по восстановлению горячего водоснабжения

В 20 многоквартирных домах все еще отсутствует горячая вода. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Главный инженер ООО «Лукойл-Ростовэнерго» Андрей Осипенко рассказал о повторных дефектах на трубопроводах. Самыми проблемными точками стали Малиновского, 42 и пр. Коммунистический, 27. Там рабочие вынуждены были заменить большие участки теплосетей. Последним более 30 лет, что и является причиной аварий.
Городские чиновники провели инспекцию. Они выяснили, что на данный момент дефекты устраняют 12 бригад: шесть — рабочие РТС, и еще шесть — подрядной организации. Речь идет о специализированной энергоремонтной компании из Башкирии.
По словам представителей департамента жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону, городу не хватает бригад для устранения всех дефектов. Второй этап гидравлических испытаний должен быть завершен к третьему июля. При этом Ростовские тепловые сети все время откладывают сроки запуска горячего водоснабжения.
В мэрии города пояснили, что в настоящее время Фонд национального благосостояния согласовал предоставление Ростовским тепловым сетям кредита на льготных условиях в сумме 3,1 миллиарда рублей. Деньги должны пойти на реализацию инвестиционных программ в 2023 и 2024 годах. Однако, если ресурсоснабжающая организация не наведет порядок в работе по подготовке к зиме, власти пойдут на радикальные меры. Они поставят вопрос о передаче сетей РТС в муниципальную собственность.