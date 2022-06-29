В Ростове чиновники проверили ход работ по восстановлению горячего водоснабжения

В мэрии города пояснили, что в настоящее время Фонд национального благосостояния согласовал предоставление Ростовским тепловым сетям кредита на льготных условиях в сумме 3,1 миллиарда рублей. Деньги должны пойти на реализацию инвестиционных программ в 2023 и 2024 годах. Однако, если ресурсоснабжающая организация не наведет порядок в работе по подготовке к зиме, власти пойдут на радикальные меры. Они поставят вопрос о передаче сетей РТС в муниципальную собственность.