В Ростове радикально реформируют здравоохранение

Решение поддержали и в правительстве Ростовской области. Отмечается, что в результате реформы сотрудники Горздрава не потеряют работу, а всего лишь перейдут в созданное управление по организации медицинской помощи. Более того, предполагается, что эти работники будут продолжать работать в том же здании на улице Пушкинской.