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В Ростове радикально реформируют здравоохранение

29 июня 18:14
Фото: 1mediainvest.ru
Ростовские власти собираются упразднить управление здравоохранения города и передать его в ведение области, об этом доложил министр здравоохранения Юрий Кобзев в ходе на заседании постоянной комиссии по бюджету городской Думы.

По его словам, Ростовская область в настоящее время является единственным субъектом РФ, где муниципальные медучреждения не находятся в ведении региона. Однако областной Минздрав уже готовит перечень муниципальных медицинских учреждений, которые перейдут в собственность области. Его планируется утвердить 30 июня на заседании городской Думы Таким образом, вся медицинская система Ростова-на-Дону будет управляться регионом.

Решение поддержали и в правительстве Ростовской области. Отмечается, что в результате реформы сотрудники Горздрава не потеряют работу, а всего лишь перейдут в созданное управление по организации медицинской помощи. Более того, предполагается, что эти работники будут продолжать работать в том же здании на улице Пушкинской.

Ранее врач высказался о переходе медучреждений Ростова в подчинение областному Минздраву.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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