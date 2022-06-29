В Ростове радикально реформируют здравоохранение

По его словам, Ростовская область в настоящее время является единственным субъектом РФ, где муниципальные медучреждения не находятся в ведении региона. Однако областной Минздрав уже готовит перечень муниципальных медицинских учреждений, которые перейдут в собственность области. Его планируется утвердить 30 июня на заседании городской Думы Таким образом, вся медицинская система Ростова-на-Дону будет управляться регионом.
Решение поддержали и в правительстве Ростовской области. Отмечается, что в результате реформы сотрудники Горздрава не потеряют работу, а всего лишь перейдут в созданное управление по организации медицинской помощи. Более того, предполагается, что эти работники будут продолжать работать в том же здании на улице Пушкинской.