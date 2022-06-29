В Ростове участника террористической организации осудили на 15,5 лет тюрьмы

Согласно картотеке Южного окружного военного суда мужчину обвиняли в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также покушении на преступление, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, публичном оправдании и пропаганде терроризма с участием в деятельности террористической организации. Теперь он проведет в колонии строгого режима 15,5 лет и заплатит штраф 130 тысяч рублей.