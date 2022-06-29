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В Ростове участника террористической организации осудили на 15,5 лет тюрьмы

29 июня 10:24
Фото: Министерство обороны РФ
В Ростове огласили приговор члены международной террористической организации, присудив ему 15,5 лет колонии, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В Ростовской области в среду, 29 июня, состоялось заседание по делу Хисрави Саидзода, который весной прошлого года вступил в запрещенную на территории Российской Федерации организацию «Исламское государство», чья деятельность признана терроризмом и преследуется законом.

Сообщается, что в апреле 2021 года Саидзода пытался помочь в организации террористического акта в Ставрополье, ради чего купил компоненты, позволяющие изготовить самодельную взрывчатку. Для хранения изготовленного устройства фигурант дела использовал съемную жилплощадь.

Несмотря на попытку организации теракта Саидзоду не удалось довести свой умысел до реализации, поскольку его задержали 11 апреля прошлого года.

Согласно картотеке Южного окружного военного суда мужчину обвиняли в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также покушении на преступление, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, публичном оправдании и пропаганде терроризма с участием в деятельности террористической организации. Теперь он проведет в колонии строгого режима 15,5 лет и заплатит штраф 130 тысяч рублей.

Приговор не обрел пока законную силу, а потому может быть обжалован в апелляции.

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