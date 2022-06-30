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«Хоть что-то стало дешевле»: ростовчане нашли плюсы в проблемах проституток

30 июня 06:19
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону проститутки уезжают из-за высокой конкуренции и низкого спроса, что вызвало бурные обсуждения среди местных жителей, говорится в соцсети «ВКонтакте».

Психолог Ийя Лемман рассказала корреспонденту RostovGazeta, что из-за приезжих конкуренток просел незаконный рынок интим-услуг. Из-за этого девушкам приходится уезжать в другие страны или соседние регионы.

По словам собеседницы, работницы недовольны тем, что стоимость услуг сильно снизилась. На это влияет низкий спрос.

В соцсетях пользователи предложили всем таким ростовчанкам устроиться на нормальную работу. Другие не увидели проблемы в том, что жрицы любви стали меньше зарабатывать.

«Хоть на что-то цены снижаются», — пошутили ростовчане, намекая на постоянно подорожание товаров в магазинах.

Другие назвали печальным то, что людям приходится работать проститутками.

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