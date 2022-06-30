Италия готовится к жизни без российского газа

Как пишет Infox, у властей страны разработаны сразу несколько сценариев развития событий вокруг потребления газа из России. Тайный план страны на случай прекращения поставок российского газа или их ограничения заключается в том, что страна каждый день будет погружаться во тьму на два часа. Исключение сделают лишь для стратегических объектов. Предполагается, что повсеместное отключение электроэнергии будет осуществляться с четырех до шести часов утра.