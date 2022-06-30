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Италия готовится к жизни без российского газа

30 июня 05:14
Фото: pixabay.com
У Италии уже есть сценарий на случай наихудшего развития ситуации в мировой экономике.

Как пишет Infox, у властей страны разработаны сразу несколько сценариев развития событий вокруг потребления газа из России. Тайный план страны на случай прекращения поставок российского газа или их ограничения заключается в том, что страна каждый день будет погружаться во тьму на два часа. Исключение сделают лишь для стратегических объектов. Предполагается, что повсеместное отключение электроэнергии будет осуществляться с четырех до шести часов утра.

Эксперты говорят, что обыватели могут и не заметить эту проблему, а вот предприятиям она принесет немало сложностей. Поэтому лучше как можно быстрее наладить жизнь без санкций.

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