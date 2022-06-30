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Posted 30 июня 2022, 06:18

Published 30 июня 2022, 06:18

Modified 18 сентября 2022, 15:19

Updated 18 сентября 2022, 15:19

Как сэкономить на продуктах летом 2022 года в Ростове-на-Дону

30 июня 2022, 06:18
В Ростове-на-Дону в последнее время стремительно растут цены на продукты, а зарплаты за ними не успевают. Как сэкономить на продуктах этим летом, в материале RostovGazeta.

Лайфхаки, как экономить при походе в магазин

Существует несколько действенных советов, которые помогут вернуться из магазина с продуктами, а также деньгами. Некоторые из них могут показаться странными, но зато экономичными:

Перед походом в магазин необходимо хорошо поесть, так как голод сильно влияет на разум. Поэтому, как часто бывает, можно купить много лишнего и остаться без денег.

С собой лучше всего взять пакет, которые наверняка копятся дома или многоразовую сумку для покупок. Это позволит избежать лишних трат, которые хоть и могут казаться незначительными.

Всегда с собой нужно брать список покупок и четко ему следовать. Если выйти без него, то в корзине окажется много лишнего товара.

Заранее нужно планировать меню, тогда получится купить только то, что действительно нужно.

С собой лучше всего брать именно ту сумму, которую рассчитываете потратить. В этом случае не будет соблазна купить лишнего.

Стоит отказаться от походов в магазин вместе с детьми, которые будут выпрашивать сладости или игрушки. Сейчас все это стоит довольно дорого.

Как экономить в самом магазине

Есть хороший совет в магазине брать корзину вместо тележки. Говорят, что подсознательно мозг стремится заполнить весь пустой объем, поэтому есть риск купить больше, чем нужно.

Лучше не заходить в отделы, продукты в которых не планируется приобретать. Стоит избегать дополнительных соблазнов.

Можно заметить, что мытые овощи стоят дороже, а хранятся они меньше. Еще один отличный способ сэкономить на пустом месте.

Дороже также выйдут нарезанные колбаса и хлеб, хотя все это можно сделать дома. В некоторых случаях выгоднее приобретать отечественные товары, так как в их стоимость не включены таможенные платежи и доставка из других стран.

Сотрудников магазинов учат раскладывать самые дорогие товары на самом видно месте. Поэтому не стоит лениться и нужно смотреть ценники товаров в самом низу или вверху.

Производителям приходится вкладывать деньги в рекламу, поэтому товары дорогих брендов стоят дороже. Можно присмотреться к аналогам, которые окажутся на порядок дешевле. Овощи и фрукты лучше брать сезонные, так как они будут более доступными.

Крупные торговые сети часто выпускают продукцию под собственной маркой, она дешевле аналогов за счет отсутствия посредников между производителем и магазином.

Как дешевле покупать продукты на рынках

На рынках цены меняются в зависимости от дня недели и времени. К примеру, выгоднее закупаться в будние дни, когда особо людей нет.

Самыми высокими цены оказываются в утреннее время выходных. Огромным плюсом является то, что на рынках можно торговаться.

Можно попросить скидку за обещание покупать у этого продавца в дальнейшем. Но лучше всего проверить вес приобретенного товара на контрольных весах, чтобы не обманули.

Какие рынки есть в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону есть большое количество рынков, на которых можно купить продукты по приемлемым ценам. Они расположены по следующим адресам:

  1. Проспект Михаила Нагибина, 51/82
  2. Батуринская, 3
  3. Тружеников, 2А
  4. Буденовский проспект, 12
  5. Проспект Космонавтов 4. Это Северный рынок
  6. Врубовая, 40

Кроме того, в Ростове постоянно проводятся ярмарки, цены на которых ниже рыночных. Также власти и продавцы обещают хорошее качество продукции.

Как экономить на акциях в магазинах

Есть специальные приложения, которые собирают информацию об акциях в магазинах и показывают самые дешевые товары. Его можно установить на телефон и сразу пользоваться. Если нет такой возможности, то предусмотрены подобные сайты.

Многие магазины вводят систему дисконтных скидок, поэтому стоит иметь карты торговых точек. Но надо взять себя в руки и покупать только то, что действительно нужно.

Перед кассой лучше всего еще раз проверить корзину и выложить то, что не требуется в первую очередь.

Сейчас есть много сервисов доставки, позволяющих покупать продукты, не выходя из дома. В Интернете всегда можно найти промокод, за счет которого дадут хорошую скидку или доставят бесплатно.

На что обращать внимание в магазинах для экономии

В первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности. Если все устраивает, то следует обратить внимания на вес и литраж.

Иногда продукт оказывается дешевле не потому, что у него по-настоящему выгодная цена, а из-за меньшего объема или веса. К примеру, упаковка сыра — это не всегда 200 граммов, а часто 190 или 180 граммов. В напитках может быть не литр, а 900 миллилитров, отсюда и выходит дешевле. Но по сути выгоды никакой нет.

Порой выгоднее приобретать товар в больших объемах. Например, экономичнее взять сразу три килограмма стирального порошка, чем три раза по килограмму.

Стоит правильно округлять цены товаров. Так, 2999 рублей — это не две тысячи рублей с копейками. Это — три тысячи рублей без одной копейки.

В невзрачных упаковках товар может быть дешевле, так как не нужно будет переплачивать за красочную тару.

Собственный урожай в Ростове

Если есть своя дача или участок земли, то это отличный повод создать собственный огород. Поэтому овощные рынки можно будет вообще не посещать, а это значительная экономия бюджета.

Благодаря теплому климату можно выращивать огурцы, помидоры, картофель, зелень, бахчевые культуры, лук, капусту, сахарную свеклу. Также можно собирать урожай фруктов и ягод.

Останется только найти погреб или другие помещения для хранения. Можно сделать компоты или варенье, поэтому голодным не останется никто.

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