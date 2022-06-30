Как сэкономить на продуктах летом 2022 года в Ростове-на-Дону

Иногда продукт оказывается дешевле не потому, что у него по-настоящему выгодная цена, а из-за меньшего объема или веса. К примеру, упаковка сыра — это не всегда 200 граммов, а часто 190 или 180 граммов. В напитках может быть не литр, а 900 миллилитров, отсюда и выходит дешевле. Но по сути выгоды никакой нет.