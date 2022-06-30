Как сэкономить на продуктах летом 2022 года в Ростове-на-Дону

Существует несколько действенных советов, которые помогут вернуться из магазина с продуктами, а также деньгами. Некоторые из них могут показаться странными, но зато экономичными:
Перед походом в магазин необходимо хорошо поесть, так как голод сильно влияет на разум. Поэтому, как часто бывает, можно купить много лишнего и остаться без денег.
С собой лучше всего взять пакет, которые наверняка копятся дома или многоразовую сумку для покупок. Это позволит избежать лишних трат, которые хоть и могут казаться незначительными.
Всегда с собой нужно брать список покупок и четко ему следовать. Если выйти без него, то в корзине окажется много лишнего товара.
Заранее нужно планировать меню, тогда получится купить только то, что действительно нужно.
С собой лучше всего брать именно ту сумму, которую рассчитываете потратить. В этом случае не будет соблазна купить лишнего.
Стоит отказаться от походов в магазин вместе с детьми, которые будут выпрашивать сладости или игрушки. Сейчас все это стоит довольно дорого.
Есть хороший совет в магазине брать корзину вместо тележки. Говорят, что подсознательно мозг стремится заполнить весь пустой объем, поэтому есть риск купить больше, чем нужно.
Лучше не заходить в отделы, продукты в которых не планируется приобретать. Стоит избегать дополнительных соблазнов.
Можно заметить, что мытые овощи стоят дороже, а хранятся они меньше. Еще один отличный способ сэкономить на пустом месте.
Дороже также выйдут нарезанные колбаса и хлеб, хотя все это можно сделать дома. В некоторых случаях выгоднее приобретать отечественные товары, так как в их стоимость не включены таможенные платежи и доставка из других стран.
Сотрудников магазинов учат раскладывать самые дорогие товары на самом видно месте. Поэтому не стоит лениться и нужно смотреть ценники товаров в самом низу или вверху.
Производителям приходится вкладывать деньги в рекламу, поэтому товары дорогих брендов стоят дороже. Можно присмотреться к аналогам, которые окажутся на порядок дешевле. Овощи и фрукты лучше брать сезонные, так как они будут более доступными.
Крупные торговые сети часто выпускают продукцию под собственной маркой, она дешевле аналогов за счет отсутствия посредников между производителем и магазином.
На рынках цены меняются в зависимости от дня недели и времени. К примеру, выгоднее закупаться в будние дни, когда особо людей нет.
Самыми высокими цены оказываются в утреннее время выходных. Огромным плюсом является то, что на рынках можно торговаться.
Можно попросить скидку за обещание покупать у этого продавца в дальнейшем. Но лучше всего проверить вес приобретенного товара на контрольных весах, чтобы не обманули.
В Ростове-на-Дону есть большое количество рынков, на которых можно купить продукты по приемлемым ценам. Они расположены по следующим адресам:
Кроме того, в Ростове постоянно проводятся ярмарки, цены на которых ниже рыночных. Также власти и продавцы обещают хорошее качество продукции.
Есть специальные приложения, которые собирают информацию об акциях в магазинах и показывают самые дешевые товары. Его можно установить на телефон и сразу пользоваться. Если нет такой возможности, то предусмотрены подобные сайты.
Многие магазины вводят систему дисконтных скидок, поэтому стоит иметь карты торговых точек. Но надо взять себя в руки и покупать только то, что действительно нужно.
Перед кассой лучше всего еще раз проверить корзину и выложить то, что не требуется в первую очередь.
Сейчас есть много сервисов доставки, позволяющих покупать продукты, не выходя из дома. В Интернете всегда можно найти промокод, за счет которого дадут хорошую скидку или доставят бесплатно.
В первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности. Если все устраивает, то следует обратить внимания на вес и литраж.
Иногда продукт оказывается дешевле не потому, что у него по-настоящему выгодная цена, а из-за меньшего объема или веса. К примеру, упаковка сыра — это не всегда 200 граммов, а часто 190 или 180 граммов. В напитках может быть не литр, а 900 миллилитров, отсюда и выходит дешевле. Но по сути выгоды никакой нет.
Порой выгоднее приобретать товар в больших объемах. Например, экономичнее взять сразу три килограмма стирального порошка, чем три раза по килограмму.
Стоит правильно округлять цены товаров. Так, 2999 рублей — это не две тысячи рублей с копейками. Это — три тысячи рублей без одной копейки.
В невзрачных упаковках товар может быть дешевле, так как не нужно будет переплачивать за красочную тару.
Если есть своя дача или участок земли, то это отличный повод создать собственный огород. Поэтому овощные рынки можно будет вообще не посещать, а это значительная экономия бюджета.
Благодаря теплому климату можно выращивать огурцы, помидоры, картофель, зелень, бахчевые культуры, лук, капусту, сахарную свеклу. Также можно собирать урожай фруктов и ягод.
Останется только найти погреб или другие помещения для хранения. Можно сделать компоты или варенье, поэтому голодным не останется никто.