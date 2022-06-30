Корпорация МСП создает площадку для решения споров кредиторов и заемщиков

Исаевич отметил, что должниками часто становятся не по злому умыслу, а от недостатка опыта и знаний. Многие начинающие предприниматели накапливают долги и вместо поиска способов решения проблемы и диалога с кредиторами пытаются забыть о проблеме. Это ещё больше усугубляет её. Центр будет выступать медиатором в спорах между должниками и кредиторами, нейтральной и объективной стороной.