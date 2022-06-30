Корпорация МСП создает площадку для решения споров кредиторов и заемщиков

Задача центра — максимально быстрое разблокирование заблокированных счетов бизнесменов-должников, а также недопущение их блокировки и предотвращение возможного банкротства. Об этом пишет ТАСС.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что центр будет «службой спасения для бизнеса». Ключевой его задачей будет нахождение комфортных способов погашения долгов, позволяющих не закрывать предприятия и сохранять рабочие места.
Исаевич отметил, что должниками часто становятся не по злому умыслу, а от недостатка опыта и знаний. Многие начинающие предприниматели накапливают долги и вместо поиска способов решения проблемы и диалога с кредиторами пытаются забыть о проблеме. Это ещё больше усугубляет её. Центр будет выступать медиатором в спорах между должниками и кредиторами, нейтральной и объективной стороной.
Сообщается, что центр будет работать с разными типами задолженностей, в том числе с долгами перед бюджетом.
После обращения предпринимателя в центр начинается проверка. В ней участвуют представители Корпорации МСП, налогового ведомства и кредитора. Они выясняют обстоятельства образования задолженности, изучают документы. После этого разрабатывается план погашения задолженности. Представители центра контролируют то, как план выполняется всеми сторонами.
Прием заявок на помощь в урегулировании споров по долгам уже доступен через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ. Обратная связь по обращению будет получена в пределах 48 часов.