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На Южном подъезде к Ростову сегодня откроют все восемь полос с 30 июня

30 июня 08:17
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
На Южном подъезде к Ростову будут открыты восемь полос для автомобильного движения. Новость об этом сообщает ФКУ УПРДОР «Москва-Волгоград».

На Южном подъезде к Ростову между разворотной эстакадой и новым пойменным мостом откроют еще четыре дополнительные полосы для проезда с 30 июня. Итого на данном участке трассы будет восемь полос.

Работы по расширению дороги шли оперативно и с опережением сроков.

Также сообщается, что в ближайшие дни перекроют съезд «Батайск-Краснодар», здесь также будут проводиться дорожные работы. В ФКУ УПРДОР «Москва-Волгоград» отмечают, что по окончании всех дорожно-строительных работ автомобилисты получат удобную восьмиполосную трассу от батайской развязки до ТРЦ «Мегамаг».

Ранее стало известно, что 30 участков дорог в Ростовской области отремонтируют в рамках нацпроекта.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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