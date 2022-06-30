На Южном подъезде к Ростову сегодня откроют все восемь полос с 30 июня

Также сообщается, что в ближайшие дни перекроют съезд «Батайск-Краснодар», здесь также будут проводиться дорожные работы. В ФКУ УПРДОР «Москва-Волгоград» отмечают, что по окончании всех дорожно-строительных работ автомобилисты получат удобную восьмиполосную трассу от батайской развязки до ТРЦ «Мегамаг».