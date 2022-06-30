Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звёздами

ОК — одна из главных платформ для поздравлений и пожеланий: за 2021 год в соцсети отправили свыше 37 млрд подарков, а на 8 марта каждая третья женщина в России получает «подарок» в Одноклассниках. Соцсеть последовательно расширяет возможности для коммуникации. Для того чтобы пользователи могли еще ярче выражать свои эмоции и делиться ими с близкими, ОК запустили новый формат виртуальных подарков с видео и звуком. Специально для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актёрами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками. Кроме того, в новый формат были интегрированы фрагменты шоу «Маска» на НТВ и культовых турецких сериалов от телеканалов «Домашний» и «Ю».